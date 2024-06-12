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Кіберфахівці ГУР здійснили кібератаку на російські ресурси держвлади та аеропорти - джерело

Кіберфахівці ГУР здійснили кібератаку на російські ресурси держвлади та аеропорти - джерело

Київ • УНН

 • 32282 перегляди

Військова розвідка України здійснила кібератаки на російські урядові сайти, включаючи сервери Державної Думи та Ради Федерації, а також на російські аеропорти, що призвело до затримок авіарейсів.

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили кібератаку на російські ресурси державної влади, зокрема на сайти держдуми ставропольського краю рф та сервери ради федерації федерального зібрання, а також на ресурси російських аеропортів, внаслідок чого затримується низка авіарейсів. Про це пише УНН з посиланням на джерела.

Деталі

Як повідомило джерело, фахівці ГУР здійснюють кібератаку на російські ресурси державної влади, а також російські аеропорти, внаслідок чого затримується низка авіарейсів.

Здійснюються атаки на ресурси аеропорту "Домодєдово", саратівського аеропорту "Гагарін" та аеропорту в южно-сахалінську. Внаслідок атаки затримуються авіарейси, зокрема пасажири не можуть вилетіти в сочі, бодрум, москву. Натомість літаки перенаправляють на запасні аеродроми в самару або ульянівськ

- зазначає джерело.

ГУР встановили контроль над державним сервером офіційного сайту держдуми ставропольського краю рф та розмістили банер, на якому зображено красну площу з українськими прапорами та написом "Держитесь, ми вас освободим!". Пізніше сервер було виведено з ладу.

Також фахівці атакували сервери ради федерації федерального зібрання та сервер органів держвлади рф.

День так званої росії триває, у підданих путіна сьогодні буде ще багато подібних подарунків на свято

 - наголошує співрозмовник.

Нагадаємо

Швейцарія зафіксувала зростання кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру у ці вихідні, метою якого є створення шляху до миру в Україні.

Павло Башинський

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