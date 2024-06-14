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"Виходьте на мітинг!": хакери ГУР завдали кіберудару по муніципальним сайтам у рф - джерела

"Виходьте на мітинг!": хакери ГУР завдали кіберудару по муніципальним сайтам у рф - джерела

Київ • УНН

 • 108524 перегляди

Хакери Головного управління розвідки здійснили кібератаку на ворожі вебресурс на території російської федерації.

В результаті спецоперації кіберфахівців ГУР МО спільно з кіберугрупованням BO Team атаковано російські вебресурс на території держави-агресора. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.

Деталі

Співрозмовник повідомив, що внаслідок кіберудару по Ульянівській обласній адміністрації зокрема були виведені з ладу два гіпервізори, знищено 10 віртуальних машин та 1 ПК, виведено з ладу два комутатори та сумарно стерто 20 ТБ даних.

Як повідомляє джерело в спецслужбі, кібератаці передувала фішингова кампанія, направлена також проти інших місцевих адміністрацій, судових інстанцій та місцевого населення. В результаті спецоперації, на сайті Ульянівської адміністрації зʼявилося нібито розпорядження міського голови А.Е. Болдакіна із закликом вийти на мітинг "на підтримку СВО". Пізніше у місцевих ЗМІ опублікували повідомлення про "фейк" від імені Болдакіна в результаті кібератаки.

Також внаслідок кіберудару в розпорядженні підрозділу BO Team опинилися звіти щодо "обходу кандидатів на військову службу". У даних звітах мешканців Улянівська місцеві чиновники називають "відпрацьовуваними особами".

Мешканці Ульянівська, якщо вам дороге ваше життя - не виходьте з дому! Співробітникам адміністрації потрібно виконувати план, вони підуть на все заради того, щоб утриматися у своїх кріслах, вони вже йдуть за вами! А ще краще - спаліть адміністрацію, адже шансів вижити після відправки в Україну,

- зазначили у своєму зверненні хакери з BO Team.

Кіберфахівці ГУР здійснили кібератаку на російські ресурси держвлади та аеропорти - джерело 12.06.24, 17:00 • 32282 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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