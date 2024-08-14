Три человека погибли в Испании из-за рекордной жары

Три человека умерли в Испании с воскресенья из-за теплового удара, поскольку экстремальные температуры продолжают охватывать большую часть страны, сообщили во вторник экстренные службы, пишет АР, передает УНН.

Детали

Во вторник в Мадриде медицинские службы обнаружили мертвым 76-летнего мужчину в своем доме. Его нашли без сознания с температурой тела более 40 градусов по Цельсию.

Другой инцидент в Мадриде произошел с участием 44-летнего мужчины, который умер в понедельник. Как сообщило испанское общественное телевидение, его нашли в полубессознательном состоянии с температурой тела выше 41 градуса по Цельсию. У мужчины уже были заболевания, которые могли ухудшить его состояние.

На испанском острове Майорка в западной части Средиземного моря 70-летний немецкий турист упал в воскресенье во время похода в отдаленную местность. Его жена известила экстренную помощь, но, несмотря на их усилия, его не удалось спасти, сообщила испанская гражданская гвардия.

В последнее время большая часть Испании была в состоянии тревоги из-за резкого повышения температуры и экстремального или высокого риска лесных пожаров, поскольку страну обрушила четвертая волна жары этим летом. Температура во многих регионах превысила 40 градусов Цельсия.

Испания зафиксировала 608 смертей из-за высокой температуры в первую неделю, начиная с августа, что почти вдвое больше, чем за предыдущую неделю (335), что делает эту неделю худшей в году, по данным Института здравоохранения Карлоса III.

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