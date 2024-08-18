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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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11-летний мальчик погиб от нападения неизвестного в маске в Испании

11-летний мальчик погиб от нападения неизвестного в маске в Испании

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 20:50  •  3901 просмотра

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В городе Мосехон в Испании неизвестный юноша в маске напал с ножом на детей на футбольном поле. В результате нападения погиб 11-летний мальчик, город объявил трехдневный траур.

В одном из городков испанской провинции Толедо неизвестный юноша в маске и с ножом напал на детей на футбольном поле - погиб 11-летний мальчик. Об этом сообщает El Pais, передает УНН.

Детали

Как сообщили власти Кастилии-Ла-Манчи, 11-летний Матео умер после того, как молодой человек в маске ранил его острым предметом во время игры на футбольном поле в городе Мосехон в Толедо.

Отмечается, что в момент нападения неизвестного Матео с другими детьми играл в футбол на городском футбольном поле на окраине города. После нападения мужчина скрылся с места происшествия.

Дополнение

По данным Гражданской гвардии, вероятным преступником является молодой человек в возрасте от 16 до 17 лет, который вошел в помещение в капюшоне и нанес несовершеннолетнему несколько ножевых ранений.

Издание отмечает, что погибшего мальчика хорошо знали в Мосехоне, городке с 5000 жителей. Его семья владеет одной из самых популярных пекарен в городе.

Родственники парня упали перед дверью Спортивного центра после того, как услышали новости.

Мэрия Мосехона объявила трехдневный траур в связи с инцидентом. Президент Кастилии-Ла-Манчи Эмилиано Гарсия-Паж заявил, что «шокирован» событием и выразил соболезнования семье погибшего мальчика.

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