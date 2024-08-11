Количество вооруженных нападений в Берлине растет: за последние сутки произошло три нападения с ножом

В течение последних 24 часов в Берлине произошли три нападения с использованием ножа, что указывает на значительное увеличение таких инцидентов в немецкой столице, согласно последней статистике.

Пишет УНН со ссылкой на Bild.

В ночь на воскресенье в Берлине у входа в метро Jannowitzbrücke произошел инцидент, во время которого мужчина получил ножевое ранение. Это стало по меньшей мере третьим серьезным нападением с ножом в городе в течение последних 24 часов этих выходных.

Дополнительно, было сообщено о нападении в районе Нойкельн, где одна из жертв получила ранение в шею. Еще один инцидент произошел возле метро Леопольдплац в районе Веддинг, где примерно 20 человек атаковали двух мужчин, один из нападавших также использовал нож.

Берлинская клиника Шарите выразила беспокойство, поскольку в первой половине 2024 года зафиксировано столько же случаев ножевых ранений, сколько обычно регистрируется за весь год.

Согласно данным берлинской криминальной статистики, в 2023 году в преступлениях было использовано нож 3482 раза, что на 165 случаев больше, чем в предыдущем году. Каждый третий пострадавший был моложе 21 года.

Общенациональные полицейские данные также указывают на устойчивый рост количества нападений с использованием ножей.

Напомним,

Неизвестные обстреляли офис депутата Ларса Дюстергофта в Берлине и оставили надпись об осуждении Германии за геноцид. Политик связывает инцидент с ситуацией на Ближнем Востоке и критикует правительство за поддержку Израиля.