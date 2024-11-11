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Убийство российского военного летчика Кузьминова в Испании: подозревают силовиков из рф

Убийство российского военного летчика Кузьминова в Испании: подозревают силовиков из рф

Киев  •  УНН

16:35 • 8097 просмотра

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Экс-офицер КГБ и полковник полиции рф подозреваются в убийстве российского летчика Кузьминова, который угнал Ми-8 и сбежал в Украину. На месте преступления найдены гильзы от пистолета Макарова.

К смерти российского военного летчика Максима Кузьминова, который "перегнал" на территорию Украины российский вертолет, а затем уехал в Испанию, могут быть причастны двое граждан рф - бывший офицер КГБ и его родственник, полковник российской полиции, передает УНН со ссылкой на CBS и DW.

Детали

Имена предполагаемых преступников СМИ не называют. Местные власти уже не расследуют убийство Кузьминова, передав его дело в Гражданскую гвардию Испании, сообщил CBS. Он ссылается на источники в испанском следствии.

В эфире той же программы "60 минут" редактор расследовательского издания The Insider Майкл Вайс сообщил, что Кузьминов был застрелен российскими боеприпасами. По мнению Вайса, это указывает на то, что кремль хочет, чтобы все знали, кто именно совершил расправу. Ранее о том, что на месте преступления найдены гильзы от 9-миллиметровых патронов к пистолету Макарова, писала газета The New York Times.

Добавим

Пилот 319-го отдельного вертолетного полка армейской авиации РФ Максим Кузьминов был убит в Испании неизвестными в феврале 2024 года. В страну он попал через Украину, куда, в свою очередь, в сентябре 2023 года угнал российский военный вертолет Ми-8 из Курской области. По данным украинских СМИ, Кузьминов сам связался с разведкой страны и, получив гарантии безопасности, перелетел на Ми-8 из зоны боевых действий на малой высоте. В свою очередь российские госСМИ сообщали, что на борту, кроме летчика, тогда находились штурман и боевой техник, которые были убиты.

В октябре 2023 года на телеканале "Россия 1" вышел сюжет, посвященный Кузьминову, где люди, которые назвались бойцами спецназа ВС РФ, рассказали, что он "не доживет до суда". Упоминаются в СМИ и высказывания директора Службы внешней разведки рф Сергея Нарышкина в адрес Кузьминова: "Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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