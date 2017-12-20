Суд заборонив збирати та розповсюджувати інформацію про Коломойського

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Український бізнесмен Ігор Коломойський відстояв у суді захист своїх персональних даних від Національного банку, Міністерства фінансів України та ряду консалтингових фірм. Ухвалою Солом’янського суду його персональні дані не підлягають збору, передачі чи поширенню. Про це йдеться в ухвалі суду, яка є у розпорядження УНН.