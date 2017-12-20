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Суд заборонив збирати та розповсюджувати інформацію про Коломойського

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Український бізнесмен Ігор Коломойський відстояв у суді захист своїх персональних даних від Національного банку, Міністерства фінансів України та ряду консалтингових фірм. Ухвалою Солом’янського суду його персональні дані не підлягають збору, передачі чи поширенню. Про це йдеться в ухвалі суду, яка є у розпорядження УНН.

Коломойський звернувся до суду з вимогою про розірвання ряду договорів. У зверненні йшлося також про припинення незаконного використання його персональних даних. У заяві Коломойський стверджує, що існує реальна загроза незаконного використання його персональних даних Національним банком, Мінфіном та низкою консалтингових фірм.

Також в судовому документі йде мова про те, що однією з компаній на невстановлені сервери на території Російської Федерації були передані персональні дані клієнтів, а також інформація, що містить банківську таємницю.

В решті суд ухвалив до вирішення головної суперечки про розірвання договорів заборонити використання персональних даних І.Коломойського.

“Заборонити ПАТ КБ „Приватбанк“, Міністерству фінансів України, консультантам, юридичним радникам чи іншим особам, які надають послуги ПАТ КБ „Приватбанк“ та/або Національному банку України та/або Міністерству фінансів України...(вказаний перелік фірм — ред.)... користуватися, розголошувати, повідомляти, зазначати, застосовувати, вказувати та вчиняти будь-які інші дії щодо використання персональних даних Коломойського Ігоря Валерійовича у будь-яких документа в Україні та за кордоном, переміщати, надавати, транспортувати та/або будь-яким іншим чином передавати персональні дані Коломойського Ігоря Валерійовича будь-яким органам влади, фізичним та юридичним особам в Україні та за кордоном, а також здійснювати обробку персональних даних Коломойського Ігоря Валерійовича, а саме збирати, накопичувати, копіювати, поширювати, подавати, надавати чи іншим чином поширювати будь-які документи, які містять персональні дані Коломойського Ігоря Валерійовича в Україні та за кордоном до вирішення даного спору по суті”, — йдеться в ухвалі суду.

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Також в документі вказується, що на думку І.Коломойського він був підданий примусовому позбавленню права приватної власності на акції “Приватбанку”.

 

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