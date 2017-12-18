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У НБУ прокоментували позови щодо націоналізації ПриватБанку

У НБУ прокоментували позови щодо націоналізації ПриватБанку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Позови проти НБУ, що пов’язані з націоналізацією ПриватБанку, говорять про відверте небажання реструктуризувати та погашати борги колишніми власниками банку. Крім того, це робиться з метою дестабілізації роботи ПриватБанку, НБУ та Мінфіну. Про це повідомила під час прес-брифінгу заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН.

"Сьогодні маємо більше 400 позовів, що пов’язані з проблемою націоналізації. Це говорить про відверте небажання реструктуризувати та погашати борги колишніми власниками ПриватБанку, а також для того, щоб дестабілізувати роботу ПриватБанку, НБУ та Мінфіну, які працюють у напрямку повернення боргів", - наголосила вона, відповідаючи на питання журналіста.

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За словами К.Рожкової, це прояв слабкості та страху, через те, що результати співпраці з AlixPartners будуть неприємними для колишніх акціонерів.

При цьому, заступник голови НБУ зауважила, що лондонські суди відрізняються від українських, а тому НБУ сподівається, що воно буде розглянуто дійсно по суті.

Раніше повідомлялося, що екс-співвласник ПриватБанку бізнесмен Ігор Коломойський подав позов до Високого суду у Лондоні проти нью-йоркської глобальної консалтингової фірми AlixPartners (колишні радники Коломойського, - ред.) з приводу її роботи з НБУ щодо банку. Він вимагає відсторонити AlixPartners від справи ПриватБанку.

Нагадаємо, суд арештував а майно чотирьох заводів у справі щодо розкрадання коштів колишніми службовими особами ПриватБанку.

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