У НБУ прокоментували позови щодо націоналізації ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Позови проти НБУ, що пов’язані з націоналізацією ПриватБанку, говорять про відверте небажання реструктуризувати та погашати борги колишніми власниками банку. Крім того, це робиться з метою дестабілізації роботи ПриватБанку, НБУ та Мінфіну. Про це повідомила під час прес-брифінгу заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН.
"Сьогодні маємо більше 400 позовів, що пов’язані з проблемою націоналізації. Це говорить про відверте небажання реструктуризувати та погашати борги колишніми власниками ПриватБанку, а також для того, щоб дестабілізувати роботу ПриватБанку, НБУ та Мінфіну, які працюють у напрямку повернення боргів", - наголосила вона, відповідаючи на питання журналіста.
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За словами К.Рожкової, це прояв слабкості та страху, через те, що результати співпраці з AlixPartners будуть неприємними для колишніх акціонерів.
При цьому, заступник голови НБУ зауважила, що лондонські суди відрізняються від українських, а тому НБУ сподівається, що воно буде розглянуто дійсно по суті.
Раніше повідомлялося, що екс-співвласник ПриватБанку бізнесмен Ігор Коломойський подав позов до Високого суду у Лондоні проти нью-йоркської глобальної консалтингової фірми AlixPartners (колишні радники Коломойського, - ред.) з приводу її роботи з НБУ щодо банку. Він вимагає відсторонити AlixPartners від справи ПриватБанку.
Нагадаємо, суд арештував а майно чотирьох заводів у справі щодо розкрадання коштів колишніми службовими особами ПриватБанку.