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НБУ задоволений фінансовими результатами ПриватБанку

НБУ задоволений фінансовими результатами ПриватБанку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Попередні дані щодо річних фінансових результатів ПриватБанку кращі, ніж очікувалися. Про це повідомила під час прес-брифінгу заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН.

"Незважаючи на відсутність офіційно затвердженої стратегії розвитку банку, є покращення. Результати кращі, ніж очікувалося. Це відбулося завдяки скороченню процентних витрат, що дозволило банку вийти на нульовий рівень (до цього він був операційно збитковим), ми також бачимо активізацію кредитування і збільшення надходжень від кредитів населення і малому бізнесу, ми фіксуємо суттєве зростання комісійного прибутку", - повідомила вона.

Щодо решти державних банків, то, як зазначила К.Рожкова, позитивних зрушень не фіксується.

"Ми вивчаємо додаткову потребу в капіталі цих банків, через якість кредитних портфелів, насамперед щодо "Ощадбанку" і "Укрексімбанку", - додала заступник голови НБУ.

Вона уточнила, що подальша доля держбанків буде залежати від визначення стратегії їх розвитку, яка досі не затверджена.

Нагадаємо, Мінфін і IFC підписали меморандум щодо підтримки приватизації одного з держбанків.

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