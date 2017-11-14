Мінфін і IFC підписали меморандум щодо підтримки приватизації одного з держбанків

"У присутності прем’єр-міністра та президента Групи Світового банку відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації державного банку "Укргазбанк" між Міністерством фінансів України, ПАТ "Укргазбанк" та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC). Цей документ стане значним кроком у політиці уряду щодо роздержавлення держбанків та залучення інвестицій в банківський сектор України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова Мінфіну О.Данилюк заявив, що щодо двох банків ведуть переговори з міжнародними фінансовими установами про входження і допомогу з корпоративним управлінням, бізнес-процесами, що підвищить вартість банків перед приватизацією.