Минфин и IFC подписали меморандум о поддержке приватизации одного из госбанков

"В присутствии премьер-министра и президента Группы Всемирного банка состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по поддержке приватизации государственного банка "Укргазбанк" между Министерством финансов Украины, ПАО "Укргазбанк" и Международной финансовой корпорацией (IFC). Этот документ станет значительным шагом в политике правительства по разгосударствлению госбанков и привлечению инвестиций в банковский сектор Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Минфина А.Данилюк заявил, что в отношении двух банков ведутся переговоры с международными финансовыми учреждениями о вхождении и помощи с корпоративным управлением, бизнес-процессами, что повысит стоимость банков перед приватизацией.