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Минфин и IFC подписали меморандум о поддержке приватизации одного из госбанков

Минфин и IFC подписали меморандум о поддержке приватизации одного из госбанков

Киев  •  УНН

 • 13398 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министерство финансов Украины, ПАО "Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации государственного банка "Укргазбанк". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"В присутствии премьер-министра и президента Группы Всемирного банка состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по поддержке приватизации государственного банка "Укргазбанк" между Министерством финансов Украины, ПАО "Укргазбанк" и Международной финансовой корпорацией (IFC). Этот документ станет значительным шагом в политике правительства по разгосударствлению госбанков и привлечению инвестиций в банковский сектор Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Минфина А.Данилюк заявил, что в отношении двух банков ведутся переговоры с международными финансовыми учреждениями о вхождении и помощи с корпоративным управлением, бизнес-процессами, что повысит стоимость банков перед приватизацией.

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