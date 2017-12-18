НБУ доволен финансовыми результатами ПриватБанка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Предварительные данные относительно годовых финансовых результатов ПриватБанка лучше, чем ожидалось. Об этом сообщила во время пресс-брифинга заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНН.
"Несмотря на отсутствие официально утвержденной стратегии развития банка, есть улучшение. Результаты лучше, чем ожидалось. Это произошло благодаря сокращению процентных расходов, что позволило банку выйти на нулевой уровень (до этого он был операционно убыточным), мы также видим активизацию кредитования и увеличения поступлений от кредитов населению и малому бизнесу, мы фиксируем существенный рост комиссионного дохода", - сообщила она.
Что касается остальных государственных банков, то, как отметила Е.Рожкова, положительных сдвигов не фиксируется.
"Мы изучаем дополнительную потребность в капитале этих банков, из-за качества кредитных портфелей, прежде всего по "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку", - добавила заместитель главы НБУ.
Она уточнила, что дальнейшая судьба госбанков будет зависеть от определения стратегии их развития, до сих пор не утверждена.
Напомним, Минфин и IFC подписали меморандум о поддержке приватизации одного из госбанков.