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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 7711 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 100391 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102401 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102715 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116981 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103514 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105943 просмотра

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НБУ доволен финансовыми результатами ПриватБанка

НБУ доволен финансовыми результатами ПриватБанка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Предварительные данные относительно годовых финансовых результатов ПриватБанка лучше, чем ожидалось. Об этом сообщила во время пресс-брифинга заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНН.

"Несмотря на отсутствие официально утвержденной стратегии развития банка, есть улучшение. Результаты лучше, чем ожидалось. Это произошло благодаря сокращению процентных расходов, что позволило банку выйти на нулевой уровень (до этого он был операционно убыточным), мы также видим активизацию кредитования и увеличения поступлений от кредитов населению и малому бизнесу, мы фиксируем существенный рост комиссионного дохода", - сообщила она.

Что касается остальных государственных банков, то, как отметила Е.Рожкова, положительных сдвигов не фиксируется.

"Мы изучаем дополнительную потребность в капитале этих банков, из-за качества кредитных портфелей, прежде всего по "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку", - добавила заместитель главы НБУ.

Она уточнила, что дальнейшая судьба госбанков будет зависеть от определения стратегии их развития, до сих пор не утверждена.

Напомним, Минфин и IFC подписали меморандум о поддержке приватизации одного из госбанков.

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