В НБУ прокомментировали иски о национализации ПриватБанка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Иски против НБУ, связанные с национализацией ПриватБанка, говорят об откровенном нежелании реструктуризировать и погашать долги бывшими владельцами банка. Кроме того, это делается с целью дестабилизации работы ПриватБанка, НБУ и Минфина. Об этом сообщила во время пресс-брифинга заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНН.
"Сегодня у нас более 400 исков, связанных с проблемой национализации. Это говорит об откровенном нежелании реструктуризировать и погашать долги бывшими владельцами ПриватБанка, а также для того, чтобы дестабилизировать работу ПриватБанка, НБУ и Минфина, которые работают в направлении возвращения долгов", - отметила она, отвечая на вопрос журналиста.
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По словам Е.Рожковой, это проявление слабости и страха, потому что результаты сотрудничества с AlixPartners будут неприятными для бывших акционеров.
При этом, заместитель главы НБУ отметила, что лондонские суды отличаются от украинских, а потому НБУ надеется, что оно будет рассмотрено действительно по существу.
Ранее сообщалось, что экс-совладелец ПриватБанка бизнесмен Игорь Коломойский подал иск в Высокий суд в Лондоне против нью-йоркской глобальной консалтинговой фирмы AlixPartners (бывшие советники Коломойского - ред.) по поводу ее работы с НБУ относительно банка. Он требует отстранить AlixPartners от дела ПриватБанка.
Напомним, суд арестовал имущество четырех заводов по делу о хищении средств бывшими должностными лицами ПриватБанка.