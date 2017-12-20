Суд запретил собирать и распространять информацию о Коломойском
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский отстоял в суде защиту своих персональных данных от Национального банка, Министерства финансов Украины и ряда консалтинговых фирм. Постановлением Соломенского суда его персональные данные не подлежат сбору, передачи или распространению. Об этом говорится в постановлении суда, которое есть в распоряжение УНН.
Коломойский обратился в суд с требованием о расторжении ряда договоров. В обращении говорилось также о прекращении незаконного использования его персональных данных. В заявлении Коломойский утверждает, что существует реальная угроза незаконного использования его персональных данных Национальным банком, Минфином и рядом консалтинговых фирм.
Также в судебном документе говорится о том, что одной из компаний на неустановленные сервера на территории Российской Федерации были переданы персональные данные клиентов, а также информация, содержащая банковскую тайну.
В результате суд принял к решение до разрешения главного спора о расторжении договоров запретить использование персональных данных И.Коломойского.
"Запретить ПАО КБ "Приватбанк", Министерству финансов Украины, консультантам, юридическим советникам или иным лицам, которые предоставляют услуги ПАО КБ "Приватбанк" и/или Национальному банку Украины и/или Министерству финансов Украины ...(указанн перечень фирм - ред. )... пользоваться, разглашать, сообщать, указывать, применять, отмечать и совершать любые другие действия по использованию персональных данных Коломойского Игоря Валерьевича в любых документа в Украине и за рубежом, перемещать, предоставлять, транспортировать и/или любым иным образом передавать персональные данные Коломойского Игоря Валерьевича любым органам власти, физическим и юридическим лицам в Украине и за рубежом, а также осуществлять обработку персональных данных Коломойского Игоря Валерьевича, а именно собирать, накапливать, копировать, распространять, подавать, предоставлять или иным образом распространять любые документы, содержащие персональные данные Коломойского Игоря Валерьевича в Украине и за рубежом до решения данного спора по существу", - говорится в постановлении суда.
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Также в документе указывается, что по мнению И.Коломойского он был подвергнут принудительному лишению права частной собственности на акции "Приватбанка".