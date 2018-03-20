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Коломойський заявив, що не існує незалежного розслідування Kroll стосовно “Приватбанку”

Коломойський заявив, що не існує незалежного розслідування Kroll стосовно “Приватбанку”

Київ • УНН

 • 13582 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Не було незалежного розслідування компанії Kroll стосовно зловживань колишніми посадовцями “Приватбанку”. Таку позицію озвучили адвокати Ігоря Коломойського, у відповідь на оприлюднену Національним банком України інформацію про масштабні махінації у Приватбанку.

Представники Коломойського наголошують, що підтвердженням інформації, яку оприлюднив Нацбанк є лише презентація на сайті регулятора, яка не засвідчена підписами представників компанії Kroll.

“Таким чином не існує "незалежного розслідування компанії Kroll“, а висновки, оприлюдненні Національним банком, є завідомо недостовірною інформацією, яка порочить честь, гідність і ділову репутації. І.В. Коломойського, у зв’язку з чим вживаються заходи щодо судового захисту”, — йдеться у повідомленні представників бізнесмена.

Крім того, у Коломойського нагадали, що робота розслідувачів коштувала 3,4 млн євро, що є еквівалентом майже 100 млн грн.

Як повідомляв УНН, Національний банк України у січні оприлюднив інформацію про результати розслідування компанії Kroll, які свідчать, що Приватбанк був об’єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 млрд дол. 

Українські Національні Новини

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