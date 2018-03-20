Коломойский заявил, что не существует независимого расследования Kroll относительно "Приватбанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Не было независимого расследования компании Kroll относительно злоупотреблений бывшими должностными лицами "Приватбанка". Такую позицию озвучили адвокаты Игоря Коломойского, в ответ на опубликованную Национальным банком Украины информацию о масштабных махинациях в ПриватБанке.
Представители Коломойского отмечают, что подтверждением информации, которую обнародовал Нацбанк является лишь презентация на сайте регулятора, не заверенная подписями представителей компании Kroll.
"Таким образом, не существует "независимого расследования компании Kroll", а выводы, обнародованные Национальным банком, являются заведомо недостоверной информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию. И.В. Коломойского, в связи с чем принимаются меры по судебной защите", - говорится в сообщении представителей бизнесмена.
Кроме того, у Коломойского напомнили, что работа расследователей стоила 3,4 млн евро, что эквивалентно почти 100 млн грн.
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины в январе обнародовал информацию о результатах расследования компании Kroll, которые свидетельствуют, что ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в 5, 5 млрд долл.