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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 4960 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 52675 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 68420 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101149 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108646 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116306 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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9 марта, 17:47 • 121698 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132809 просмотра

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Коломойский заявил, что не существует независимого расследования Kroll относительно "Приватбанка"

Коломойский заявил, что не существует независимого расследования Kroll относительно "Приватбанка"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Не было независимого расследования компании Kroll относительно злоупотреблений бывшими должностными лицами "Приватбанка". Такую позицию озвучили адвокаты Игоря Коломойского, в ответ на опубликованную Национальным банком Украины информацию о масштабных махинациях в ПриватБанке.

Представители Коломойского отмечают, что подтверждением информации, которую обнародовал Нацбанк является лишь презентация на сайте регулятора, не заверенная подписями представителей компании Kroll.

"Таким образом, не существует "независимого расследования компании Kroll", а выводы, обнародованные Национальным банком, являются заведомо недостоверной информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию. И.В. Коломойского, в связи с чем принимаются меры по судебной защите", - говорится в сообщении представителей бизнесмена.

Кроме того, у Коломойского напомнили, что работа расследователей стоила 3,4 млн евро, что эквивалентно почти 100 млн грн.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины в январе обнародовал информацию о результатах расследования компании Kroll, которые свидетельствуют, что ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в 5, 5 млрд долл.

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