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Суд Лондона заслушал дело по обвинению в мошенничестве экс-владельцев ПриватБанка

Суд Лондона заслушал дело по обвинению в мошенничестве экс-владельцев ПриватБанка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Высокий Суд Лондона с 25 по 31 июля 2018 года провел ряд слушаний по иску АО КБ “ПриватБанк” к прежним владельцам финансового учреждения — украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову касательно организации мошеннических схем с выводом средств на сумму 1,9 млрд долларов США. Свое заявление по поводу рассмотрения дела опубликовала пресс-служба “ПриватБанка”, передает УНН.

“Во время слушания, ведущий адвокат „ПриватБанка“ Стивен Смит объяснил, что в период с апреля 2013 по август 2014 года, г-н Коломойский и г-н Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам для осуществления выплаты по 54 мнимым „договорам о поставках“ на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий”, — говорится в заявлении.

Слушания в Высоком суде началось в среду, 25 июля, и завершились в вторник, 31 июля 2018 года, с участием судьи господина Джастиса Фанкорта. В течение слушания Банк представил Высокому Суду детальные аргументы и доказательства по иску, и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска.

Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включая заявления, господин Коломойский и господин Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 млрд долларов США в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевод денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали.

Как отмечается, займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату 1,9 млрд долларов США шести компаниям:

  • TEAMTREND LIMITED (Великобритания)
  • TRADE POINT AGRO LIMITED (Великобритания)
  • COLLYER LIMITED (Великобритания)
  • ROSSYN INVESTING CORP (Британские Виргинские острова)
  • MILBERT VENTURES INC (Британские Виргинские острова)
  • ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD (Британские Виргинские острова).

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По данным “ПриватБанка”, ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия. Такая схема была воплощением идеи господина Коломойского и г Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций Банка и членами его наблюдательного совета.

“Это были очень важные слушания и существенный шаг Банка в получении надлежащей компенсации средств, которые были незаконным образом присвоены его бывшими владельцами. Мы уверены, что Высокий Суд Лондона будет беспристрастным и справедливым при рассмотрении поставленных перед ним вопросов”, — заявил руководитель направления правового обеспечения “ПриватБанка” Ярослав Матузка.

В адвокатской компании, которая обслуживает интересы Истца, отмечают наличие фундаментальных доказательств наличия вины бывших владельцев.

“Сила требований Банка отражена в признании Ответчиками, что Банк имеет обоснованное для судебного разбирательства дело против них о мошенничестве. Банк полностью доверяет английскому суду в осуществлении правосудия по делу”, — прокомментировал партнер международной адвокатской компании Хоган Ловеллс Ричард Льюис.

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Напомним, 19 декабря 2017 года Лондонский суд выдал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, вероятно, принадлежат или находятся под их контролем. Решение было утверждено на основании иска национализированного “ПриватБанка”. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка 1,9 млрд долларов, проведя ряд незаконных операций. 25 января суд продлил арест активов на сумму более 2,5 млрд долларов США.

В середине марта 2018 года Высокий суд Лондона обязал структуры, связанные с Коломойским и Боголюбовым, детализировать информацию об операциях со средствами банка на 1,9 млрд долларов, полученными от других лиц.

20 марта Коломойский заявил, что не существует независимого расследования Kroll относительно “Приватбанка” . С марта 2018 года экс-владельцы банка, а также связанные с ними оффшоры и физические лица начали подавать десятки исков в украинские суды, в которых оспаривают процедуру национализации и требуют компенсаций из-за связанных с ней финансовых потерь.

Таким образом бывшие акционеры “ПриватБанка” оспаривают применимость юрисдикции Высокого суда Лондона во время рассмотрения иска национализированного Украиной финучреждения.

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