ПриватБанк заявил, что не получил взысканные судом с Коломойского и Боголюбова $3 млрд: готовится к принудительному исполнению

Государственный ПриватБанк сообщил, что в установленный срок не получил взысканные судом с Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова более $3 млрд и переходит к принудительному исполнению решения, пишет УНН.в срок

Детали

Как сообщается, 24 ноября истек срок, определенный Высоким судом Англии, для добровольного исполнения решения от 10 ноября.

"Согласно этому решению, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обязаны выплатить ПриватБанку более 3 миллиардов долларов США для возмещения убытков и процентов, начисленных до вынесения решения. По состоянию на сегодня ответчики не осуществили никаких выплат в возмещение убытков ПриватБанку, определенных судебным решением. Учитывая то, что ходатайство об общей приостановке исполнения решения было отклонено судом, решение подлежит немедленному принудительному исполнению", - сообщили в ПриватБанке.

Как отметили в банке, решение Высокого суда Англии может быть исполнено не только в Великобритании, но и в других юрисдикциях согласно соответствующему национальному законодательству стран.

"Банк готовится начать процедуры признания и исполнения этого решения в ряде юрисдикций за пределами Великобритании, в том числе и в Украине, где ответчики владеют активами", - указали в ПриватБанке.

В банке подчеркнули, что имеют "опыт и ресурсы, необходимые для использования всех доступных юридических механизмов принудительного исполнения - независимо от сложности структуры владения активами".

"Принудительное исполнение будет достаточно длительным и сложным процессом. ПриватБанк и в дальнейшем будет принимать все необходимые меры для обеспечения исполнения решения суда в полном объеме - в том числе через механизмы трансграничного взыскания. Банк подтверждает свою решимость добиться справедливости и возмещения причиненных убытков, в интересах клиентов, акционера и всех граждан Украины", - говорится в сообщении.

