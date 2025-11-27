$42.300.10
ПриватБанк заявил, что не получил взысканные судом с Коломойского и Боголюбова $3 млрд: готовится к принудительному исполнению

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не выполнили решение Высокого суда Англии от 10 ноября 2025 года, не уплатив ПриватБанку более 3 миллиардов долларов США. ПриватБанк готовится к принудительному исполнению решения в различных юрисдикциях, включая Украину.

ПриватБанк заявил, что не получил взысканные судом с Коломойского и Боголюбова $3 млрд: готовится к принудительному исполнению
privatbank.ua

Государственный ПриватБанк сообщил, что в установленный срок не получил взысканные судом с Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова более $3 млрд и переходит к принудительному исполнению решения, пишет УНН.в срок

Детали

Как сообщается, 24 ноября истек срок, определенный Высоким судом Англии, для добровольного исполнения решения от 10 ноября.

"Согласно этому решению, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обязаны выплатить ПриватБанку более 3 миллиардов долларов США для возмещения убытков и процентов, начисленных до вынесения решения. По состоянию на сегодня ответчики не осуществили никаких выплат в возмещение убытков ПриватБанку, определенных судебным решением. Учитывая то, что ходатайство об общей приостановке исполнения решения было отклонено судом, решение подлежит немедленному принудительному исполнению", - сообщили в ПриватБанке.

Как отметили в банке, решение Высокого суда Англии может быть исполнено не только в Великобритании, но и в других юрисдикциях согласно соответствующему национальному законодательству стран.

"Банк готовится начать процедуры признания и исполнения этого решения в ряде юрисдикций за пределами Великобритании, в том числе и в Украине, где ответчики владеют активами", - указали в ПриватБанке.

В банке подчеркнули, что имеют "опыт и ресурсы, необходимые для использования всех доступных юридических механизмов принудительного исполнения - независимо от сложности структуры владения активами".

"Принудительное исполнение будет достаточно длительным и сложным процессом. ПриватБанк и в дальнейшем будет принимать все необходимые меры для обеспечения исполнения решения суда в полном объеме - в том числе через механизмы трансграничного взыскания. Банк подтверждает свою решимость добиться справедливости и возмещения причиненных убытков, в интересах клиентов, акционера и всех граждан Украины", - говорится в сообщении.

Коломойский и Боголюбов выплатят 3 млрд долларов "ПриватБанку" - решение суда Англии

Юлия Шрамко

Экономика
Гражданский кодекс Украины
Игорь Коломойский
ПриватБанк
Великобритания
Украина