ПриватБанк продает крупнейший стадион Днепра – «Днепр-Арену» и тренировочную базу через Prozorro

Киев • УНН

 • 100 просмотра

ПриватБанк выставляет на продажу «Днепр-Арену» и тренировочную базу через систему Prozorro в конце сентября. Продажа происходит в рамках сокращения объемов недвижимого имущества, полученного банком в качестве обеспечения по кредитам до национализации.

ПриватБанк продает крупнейший стадион Днепра – «Днепр-Арену» и тренировочную базу через Prozorro

ПриватБанк выставляет на продажу одну из крупнейших и новейших спортивных арен Украины - "Днепр-Арену" вместе с тренировочной базой. Аукцион состоится в конце сентября через систему Prozorro. Об этом сообщили на сайте ПриватБанка, пишет УНН.

Детали

Продажа будет проходить в рамках политики сокращения объемов недвижимого имущества, которое банк получил в качестве обеспечения по кредитам еще до национализации.

Продажа одного из крупнейших спортивных объектов города – стадиона "Днепр-Арена" и футбольной учебно-тренировочной базы с крытым полем будет проходить по прозрачной и открытой процедуре торгов

- говорится в сообщении ПриватБанка.

"Днепр-Арена", открытая в 2008 году после масштабной реконструкции накануне Чемпионата Европы 2012 года, прошедшего в Польше и Украине. Он считается стадионом европейского класса, который рассчитан на 31 тысячу зрителей и оснащен современной инфраструктурой: от раздевалок и тренажерных залов до VIP-ложи на почти 300 мест и ресторана на 550 посетителей.

Дело ПриватБанка: САП сообщила о завершении расследования по Коломойскому и еще пяти людям23.07.25, 15:47 • 64916 просмотров

Футбольное поле имеет подогрев, систему автоматического полива и мощное искусственное освещение для проведения матчей в вечернее время. Есть большие современные зоны парковки для спортсменов, персонала, а также для болельщиков.

На торги вместе со стадионом пойдет и учебно-тренировочная база в Приднепровске, расположенная в лесопарковой зоне. Спортивный комплекс, построенный в 1971 году и реконструированный в 2010-м, включает семь футбольных полей (четыре травяных и три искусственных), крытый манеж на более чем 500 зрителей, а также жилые и офисные корпуса.

Дело топ-менеджеров "ПриватБанка": рассмотрение по существу начнется 25 сентября14.08.25, 18:41 • 7668 просмотров

На территории функционируют коттеджный городок для игроков, медико-восстановительный центр, конференц-залы, тренажерные помещения, бассейн и сауны.

Таким образом, на продажу выставляются сразу два объекта, которые десятилетиями были неотъемлемой частью спортивной жизни Днепра. Их дальнейшая судьба будет зависеть от результатов открытых торгов в системе Prozorro.

700 миллионов долларов не получит: международный арбитраж окончательно закрыл дело Коломойского против Украины08.08.25, 16:29 • 4253 просмотра

Степан Гафтко

