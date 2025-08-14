$41.510.09
Дело топ-менеджеров "ПриватБанка": рассмотрение по существу начнется 25 сентября

Киев • УНН

 • 1210 просмотра

Бывшее руководство ПриватБанка предстанет перед судом за растрату 8,4 млрд грн. Дело касается вывода средств за границу накануне национализации банка.

Дело топ-менеджеров "ПриватБанка": рассмотрение по существу начнется 25 сентября

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда назначила к рассмотрению по существу дело в отношении бывшего руководства "Приватбанка", которому вменяют растрату более 8,4 млрд грн и вывод средств за границу накануне национализации финучреждения. Об этом сообщает САП, пишет УНН.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о:

• экс-главе правления ПриватБанка Александре Дубилете;

• его заместителях Владимире Яценко и Людмиле Шмальченко;

• начальнице департамента межбанковских операций Надежде Конопкиной;

• начальнице департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной;

• начальнице департамента операционного направления Наталье Онищенко.

Детали

14 августа 2025 года Высший антикоррупционный суд Украины принял решение начать полноценное рассмотрение дела против бывших топ-менеджеров ПАО КБ "Приватбанк". На скамье подсудимых – бывший председатель правления, его первый заместитель, еще один заместитель и трое руководителей департаментов финучреждения.

Первое заседание назначено на 25 сентября этого года. По версии следствия, в декабре 2016-го, буквально за день до официального признания банка неплатежеспособным, руководители, используя поддельные документы, выплатили за счет банка 223 млн грн в пользу двух компаний, связанных с ними. Деньги были перечислены двумя траншами – 85,2 млн грн и 136,8 млн грн – после чего их вывели за пределы Украины с целью легализации.

Кроме того, следователи НАБУ и прокуроры САП установили, что перед национализацией финучреждения подозреваемые организовали незаконное списание более 8,2 млрд грн. Это произошло путем погашения долгов иностранных компаний перед латвийским AS "Privatbank" за счет средств украинского "Приватбанка", которые были размещены на корреспондентских счетах в Латвии.

Напомним

6 сентября 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывших председателя правления "ПАО КБ "Приватбанк", его первого заместителя, заместителя, а также трех руководителей департаментов указанного банка.

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
ПриватБанк
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Латвия
Украина