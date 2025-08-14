Cправа топменеджерів "ПриватБанку": розгляд по суті розпочнеться 25 вересня

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду призначила до розгляду по суті справу щодо колишнього керівництва "Приватбанку", якому закидають розтрату понад 8,4 млрд грн та виведення коштів за кордон напередодні націоналізації фінустанови. Про це повідомляє САП, пише УНН.

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова про:

• ексголову правління ПриватБанку Олександра Дубілета;

• його заступників Володимира Яценка та Людмилу Шмальченко;

• начальницю департаменту міжбанківських операцій Надію Конопкіну;

• начальницю департаменту фінансового менеджмент Олену Бичихіну;

• начальницю департаменту операційного напрямку Наталію Онищенко.

Деталі

14 серпня 2025 року Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення розпочати повноцінний розгляд справи проти колишніх топменеджерів ПАТ КБ "Приватбанк". На лаві підсудних – колишній голова правління, його перший заступник, ще один заступник та троє керівників департаментів фінустанови.

Перше засідання призначене на 25 вересня цього року. За версією слідства, у грудні 2016-го, буквально за день до офіційного визнання банку неплатоспроможним, керівники, використовуючи підроблені документи, виплатили коштом банку 223 млн грн на користь двох компаній, пов’язаних із ними. Гроші були перераховані двома траншами – 85,2 млн грн та 136,8 млн грн – після чого їх вивели за межі України з метою легалізації.

Крім того, слідчі НАБУ та прокурори САП встановили, що перед націоналізацією фінустанови підозрювані організували незаконне списання понад 8,2 млрд грн. Це відбулося шляхом погашення боргів іноземних компаній перед латвійським AS "Privatbank" за рахунок коштів українського "Приватбанку", які були розміщені на кореспондентських рахунках у Латвії.

Нагадаємо

6 вересня 2023 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишніх голови правління "ПАТ КБ "Приватбанк", його першого заступника, заступника, а також трьох керівників департаментів указаного банку.