700 миллионов долларов не получит: международный арбитраж окончательно закрыл дело Коломойского против Украины

Киев • УНН

 1392 просмотра

Международный трибунал ICSID окончательно прекратил дело по иску компании, связанной с Игорем Коломойским, которая требовала от Украины 700 миллионов долларов за потерю контроля над авиакомпанией "Аэросвит". Это решение защищает национальные интересы и является результатом последовательной работы юридической команды государства.

700 миллионов долларов не получит: международный арбитраж окончательно закрыл дело Коломойского против Украины

Украина одержала важную победу в международном арбитраже. Трибунал ICSID окончательно прекратил рассмотрение дела по иску компании, связанной с Игорем Коломойским, который требовал от государства $700 миллионов компенсации за потерю контроля над авиакомпанией "Аэросвит". Об этом сообщает Минюст, пишет УНН.

Детали

Министерство юстиции Украины сообщило об окончательном прекращении производства по резонансному делу, которое рассматривалось в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID). Речь идет об иске компании Gilward Investments B.V., бенефициарами которой являются Игорь Коломойский и Григорий Гуртовой.

Иск был подан еще в 2015 году, и в нем заявители пытались взыскать с Украины около 700 миллионов долларов, обвиняя государство в якобы незаконных действиях, которые, по их мнению, привели к банкротству авиакомпании "Аэросвит".

Аргументы стороны Коломойского сводились к тому, что государственные органы Украины якобы создали условия, которые привели к краху авиаперевозчика. Однако многолетний юридический процесс завершился в пользу Украины - трибунал принял решение окончательно прекратить производство без каких-либо компенсаций со стороны государства.

В Минюсте назвали это решение защитой национальных интересов и результатом последовательной работы юридической команды государства в арбитражах, инициированных олигархами.

Это дело - одна из ряда арбитражных инициатив, в которых представители крупного бизнеса пытаются оспорить потери активов или ответственность за корпоративные банкротства через механизмы международного права. Однако, как свидетельствует этот прецедент, система правосудия способна отсеять безосновательные требования, даже если за ними стоят влиятельные фигуры.

Напомним

В прошлом году Кассационный хозяйственный суд Верховного суда отклонил кассационные жалобы Коломойского и Triantal Investments Ltd относительно возврата ПриватБанка. Решение является окончательным и подтверждает законность национализации 2016 года.

Степан Гафтко

