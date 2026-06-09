Украина опасается, что ее заявка на вступление в ЕС может быть отложена — СМИ

Стремление Украины быстро продвигаться по пути к членству в ЕС создает напряженность между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами накануне открытия первого кластера для переговоров. Поэтому Киев опасается, что его заявка на вступление в ЕС может быть отложена, пишет Politico, передает УНН.

Киев и Брюссель публично приветствовали вероятное начало официальных переговоров 15 июня как прорыв. Однако Украина обеспокоена тем, что ее заявка может быть "приостановлена" из-за политических вопросов, в частности президентских выборов во Франции - отмечает издание.

Подчеркивается, что это может сместить расширение с повестки дня ЕС, а тем временем Брюссель обеспокоен темпами реформ в Киеве.

Издание отмечает, что документы для обсуждения, опубликованные Парижем и Берлином, в которых пропагандируется "ассоциированное членство" для Киева и другие временные решения для стран-кандидатов, раздражают.

На практике Украине предлагают все, кроме самого членства - сказал представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов.

Издание добавляет, что риск для Украины заключается в том, что она остается где-то позади — с некоторыми преимуществами интеграции в ЕС, но без четкого пути к полноценному членству. Киев не отвергает франко-германские идеи, но хочет более сильных гарантий относительно того, где она в конечном итоге окажется, по словам официальных лиц, проинформированных о переговорах.

Киев хочет открыть не один, а несколько переговорных кластеров до конца этого лета, чтобы дать сигнал своим политикам и уставшим от войны избирателям, что членство в ЕС — это реальная перспектива, а не несбыточная мечта - добавляет издание.

Напомним

Первый кластер переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз могут открыть уже 15 июня. Европейская комиссия также рассчитывает на открытие еще пяти переговорных кластеров в июле, страны-члены ЕС обсуждают механизмы, которые позволят Украине получить часть преимуществ членства еще до завершения полноценного процесса вступления в блок.