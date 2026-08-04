Работаем на полноценное вступление - Зеленский определил три приоритета для интенсивной работы с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание, на котором определили направления для более интенсивной работы с Евросоюзом и приоритеты, один из них - Украина работает именно на полноценное вступление в Евросоюз, передает УНН.

По словам Зеленского, вместе с премьер-министром Сергеем Корецким, новым вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволодом Ченцовым и профильными заместителями руководителя Офиса Сергеем Кислицей и Игорем Жовквой договорились о трех приоритетах, которые в дальнейшем должны быть реализованы.

Первое: Украина работает именно на полноценное вступление в Евросоюз, и мы рассматриваем это не только как политическую или экономическую задачу, а как задачу безопасности – и для нас, и для Евросоюза. Именно со вступлением Украины в Евросоюз убирается та геополитическая неопределенность, которой россия пользовалась на протяжении нескольких десятилетий, чтобы сеять дестабилизацию и Украины, и Евросоюза. С другой стороны, вместе с украинской силой Евросоюз приобретает необходимые возможности безопасности, что позволяет усилить европейский компонент евроатлантического сообщества

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Второе, по словам Зеленского, "уже сейчас должны использовать максимально все возможности секторальной интеграции Украины в Евросоюз. Украина должна восприниматься всеми европейцами как неотъемлемая часть привычных европейских процессов, и это должно подталкивать наш политический движение и решения лидеров и стран".

Третье: конечно, должны строить отношения на всех уровнях таким образом, чтобы Украина получила необходимые пакеты и решения в поддержку устойчивости на эту зиму. Отношения с Брюсселем и европейскими институциями, столицами Европы, общинами в странах Европы должны быть практическими – о том, что действительно может поддержать защиту жизни в Украине. Рассчитываю на результаты. Слава Украине!