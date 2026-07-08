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Зеленский обсудил с главой Евросовета график шагов для вступления в ЕС, Кошта вскоре ожидает открытия нового кластера

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Евросовета Антониу Коштой работу над открытием остальных пяти переговорных кластеров. Кошта ожидает открытия нового кластера в ближайшее время.

Зеленский обсудил с главой Евросовета график шагов для вступления в ЕС, Кошта вскоре ожидает открытия нового кластера

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил работу над открытием остальных пяти переговорных кластеров о вступлении в ЕС и потенциальный график следующих шагов с президентом Европейского совета Антониу Коштой, который ожидает открытия нового переговорного кластера "скоро", пишет УНН.

Как всегда, хорошая встреча с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Обсудили работу над открытием остальных пяти переговорных кластеров. Важно как можно быстрее двигаться в этом направлении. Благодарен Антониу за поддержку Украины на пути к вступлению в Евросоюз. Обсудили потенциальный график следующих шагов

- написал Зеленский в среду в соцсетях

Президент подчеркнул, что "Украина и наши люди этого полностью заслуживают". "Мы выполняем все свои обязательства по вступлению в Евросоюз. И будет справедливо, если мы получим в ответ четкие сигналы поддержки от ЕС", - отметил он.

Кошта, в свою очередь, в посте о встрече с Зеленским в Анкаре указал, что "мы движемся вперед в процессе вступления Украины в ЕС".

Открытие нового переговорного кластера должно состояться скоро

- сообщил Кошта в X.

Венгрия согласилась на открытие шестого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС - СМИ03.07.26, 22:33 • 5120 просмотров

Президент Евросовета также указал, что "растет глобальный импульс к достижению мира через силу: увеличение финансовой, энергетической и военной поддержки Украины, а также усиление давления на россию для участия в содержательных мирных переговорах". "Эскалация атак рф на города и инфраструктуру Украины является доказательством того, что она не достигла своих целей на поле боя. Мы стоим рядом с Украиной на каждом шагу", - отметил он.

Юлия Шрамко

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