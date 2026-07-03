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Венгрия согласилась на открытие шестого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС - СМИ

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Венгрия после блокировки согласилась направить письмо об открытии шестой переговорной зоны с Украиной.

Венгрия согласилась на открытие шестого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС - СМИ

Венгрия после длительной блокировки согласилась начать процедуру открытия одной из переговорных зон по вступлению Украины в ЕС. Об этом пишет RMF24, передает УНН

В переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз, которые затормозила Венгрия, достигнут прорыв. Будапешт согласился направить официальное письмо Украине и Молдове, запуская процедуру открытия шестой переговорной зоны по внешним отношениям 

- пишет издание. 

Отмечается, что это первая из пяти сфер переговоров, которые Венгрия заблокировала с начала 23 июня. Тогда Будапешт отказался направлять официальные письма в Киев и Кишинев с инициированием следующих этапов переговоров.

Это решение знаменует собой частичное смягчение позиции Венгрии, но проблемы продолжаются. Будапешт все еще отказывается начать процедуру по остальным четырем сферам переговоров 

- добавляет издание. 

Также подчеркивается, что это означает, что призыв Президента Украины Владимира Зеленского открыть все пять оставшихся переговорных сфер в июле не будет выполнен. На данный момент формально открыта только одна – та, что касается фундаментальных ценностей, включая верховенство права и фундаментальные права.

Отправка письма еще не является официальным началом переговоров в этой сфере. Это лишь первый шаг во всей процедуре. Украина и Молдова сейчас представят свои позиции, а затем Европейская Комиссия подготовит проекты совместных переговорных позиций, которые потребуют единогласной поддержки всех государств-членов. Если следующие этапы процедуры пройдут по плану, официальное открытие шестой переговорной зоны должно состояться 14 июля во время встречи министров европейских дел стран Европейского Союза 

- добавляет издание. 

Напомним 

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что в случае, если ЕС примет решение не предоставлять статус защиты новоприбывшим военнообязанным мужчинам из Украины, "это не помешает Венгрии предоставить статус беженца тем из Закарпатья, которые приедут в страну, чтобы избежать призыва". 

Павел Башинский

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