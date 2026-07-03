Венгрия согласилась на открытие шестого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС - СМИ

Венгрия после длительной блокировки согласилась начать процедуру открытия одной из переговорных зон по вступлению Украины в ЕС. Об этом пишет RMF24, передает УНН.

В переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз, которые затормозила Венгрия, достигнут прорыв. Будапешт согласился направить официальное письмо Украине и Молдове, запуская процедуру открытия шестой переговорной зоны по внешним отношениям

Отмечается, что это первая из пяти сфер переговоров, которые Венгрия заблокировала с начала 23 июня. Тогда Будапешт отказался направлять официальные письма в Киев и Кишинев с инициированием следующих этапов переговоров.

Также подчеркивается, что это означает, что призыв Президента Украины Владимира Зеленского открыть все пять оставшихся переговорных сфер в июле не будет выполнен. На данный момент формально открыта только одна – та, что касается фундаментальных ценностей, включая верховенство права и фундаментальные права.

Отправка письма еще не является официальным началом переговоров в этой сфере. Это лишь первый шаг во всей процедуре. Украина и Молдова сейчас представят свои позиции, а затем Европейская Комиссия подготовит проекты совместных переговорных позиций, которые потребуют единогласной поддержки всех государств-членов. Если следующие этапы процедуры пройдут по плану, официальное открытие шестой переговорной зоны должно состояться 14 июля во время встречи министров европейских дел стран Европейского Союза