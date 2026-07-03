Венгрия согласилась на открытие шестого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС - СМИ
Киев • УНН
Венгрия после блокировки согласилась направить письмо об открытии шестой переговорной зоны с Украиной.
Венгрия после длительной блокировки согласилась начать процедуру открытия одной из переговорных зон по вступлению Украины в ЕС. Об этом пишет RMF24, передает УНН.
В переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз, которые затормозила Венгрия, достигнут прорыв. Будапешт согласился направить официальное письмо Украине и Молдове, запуская процедуру открытия шестой переговорной зоны по внешним отношениям
Отмечается, что это первая из пяти сфер переговоров, которые Венгрия заблокировала с начала 23 июня. Тогда Будапешт отказался направлять официальные письма в Киев и Кишинев с инициированием следующих этапов переговоров.
Это решение знаменует собой частичное смягчение позиции Венгрии, но проблемы продолжаются. Будапешт все еще отказывается начать процедуру по остальным четырем сферам переговоров
Также подчеркивается, что это означает, что призыв Президента Украины Владимира Зеленского открыть все пять оставшихся переговорных сфер в июле не будет выполнен. На данный момент формально открыта только одна – та, что касается фундаментальных ценностей, включая верховенство права и фундаментальные права.
Отправка письма еще не является официальным началом переговоров в этой сфере. Это лишь первый шаг во всей процедуре. Украина и Молдова сейчас представят свои позиции, а затем Европейская Комиссия подготовит проекты совместных переговорных позиций, которые потребуют единогласной поддержки всех государств-членов. Если следующие этапы процедуры пройдут по плану, официальное открытие шестой переговорной зоны должно состояться 14 июля во время встречи министров европейских дел стран Европейского Союза
Напомним
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что в случае, если ЕС примет решение не предоставлять статус защиты новоприбывшим военнообязанным мужчинам из Украины, "это не помешает Венгрии предоставить статус беженца тем из Закарпатья, которые приедут в страну, чтобы избежать призыва".