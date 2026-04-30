ЕС готовит для Украины предвступительные льготы, поскольку быстрое членство откладывается

Эксклюзив
29 апреля, 16:43 • 13265 просмотра
Переплыть Днестр или перейти горы с "проводником": пограничники рассказали о самых популярных попытках уклонистов покинуть Украину
29 апреля, 12:47 • 46611 просмотра
"Баттл двух королей" в Вашингтоне — как Чарльз III и Трамп шутили друг над другом
29 апреля, 12:20 • 30699 просмотра
Потепление придет в Украину в мае. Уже в воскресенье ожидается до +20
Эксклюзив
29 апреля, 10:12 • 43011 просмотра
Правовая природа лизинга: юрист объяснила, почему платежи за транспорт не могут быть роялти
Эксклюзив
29 апреля, 08:26 • 49021 просмотра
Психосоматика без мифов: как стресс и тревога влияют на тело
29 апреля, 08:08 • 28199 просмотра
Украина сталкивается с риском ужесточения условий для кредита ЕС на €90 млрд - Bloomberg
29 апреля, 07:15 • 22753 просмотра
Более 43 тысяч военных прошли реабилитацию в профсоюзных санаториях - глава ФПУ Сергей БызовPhoto
Эксклюзив
29 апреля, 06:19 • 42375 просмотра
Сможет ли россия затопить Украину, разрушая дамбы водохранилищ
Эксклюзив
29 апреля, 05:40 • 19708 просмотра
После 30 не поздно — директор Перинатального центра Говсеев об оптимальном возрасте для рождения ребенка
Эксклюзив
28 апреля, 15:59 • 25432 просмотра
Сплошная линия обороны до Сум не означает наступление на Киев – эксперт объяснил угрозы с севера
Популярные новости
Пентагон разблокировал 400 млн долларов помощи Украине после критики сенаторов29 апреля, 20:30 • 2632 просмотра
Цены на нефть Brent впервые за четыре года достигли отметки в 120 долларов за баррель29 апреля, 21:34 • 3924 просмотра
Одессу ночью атакуют «шахеды», есть попадания в жилые дома и инфраструктуру, пострадали люди29 апреля, 21:38 • 7964 просмотра
В РФ совершено покушение на генерала Омурбекова, причастного к событиям в Буче29 апреля, 21:55 • 11414 просмотра
Вторая волна атак дронов на Одессу – попадание в многоэтажку и детсад, есть пострадавшие29 апреля, 22:51 • 11372 просмотра
публикации
"Баттл двух королей" в Вашингтоне — как Чарльз III и Трамп шутили друг над другом29 апреля, 12:47 • 46614 просмотра
Правовая природа лизинга: юрист объяснила, почему платежи за транспорт не могут быть роялти
Эксклюзив
29 апреля, 10:12 • 43015 просмотра
Психосоматика без мифов: как стресс и тревога влияют на тело
Эксклюзив
29 апреля, 08:26 • 49025 просмотра
Продукты для потенции: что есть для мужской силы29 апреля, 06:46 • 41749 просмотра
Сможет ли россия затопить Украину, разрушая дамбы водохранилищ
Эксклюзив
29 апреля, 06:19 • 42379 просмотра
ЕС готовит для Украины предвступительные льготы, поскольку быстрое членство откладывается

Киев • УНН

 • 1244 просмотра

ЕС готовит модель постепенной интеграции Украины с доступом к рынку и программам без права голоса. Членство возможно не ранее 2027 года из-за реформ.

ЕС готовит для Украины предвступительные льготы, поскольку быстрое членство откладывается

Европейский Союз разрабатывает пакет краткосрочных выгод для Украины, чтобы приблизить ее к блоку на фоне угасающих ожиданий относительно быстрого вступления. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По данным дипломатов, новая инициатива предусматривает расширенный доступ Украины к рынку ЕС, а также более глубокое участие в программах и институтах блока. Речь идет о так называемой модели постепенной интеграции, которая позволит Киеву получить часть преимуществ еще до формального членства.

Приоритетом Украины остается полноценное членство в ЕС, но мы также ожидаем быстрых и ощутимых шагов уже сейчас

– заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

Почему отложили быстрое вступление

Инициатива появилась после того, как страны ЕС отклонили идею ускоренного вступления Украины без завершения реформ. По словам дипломатов, членство в краткосрочной перспективе на данный момент выглядит маловероятным.

Германия и Франция, которые поддерживают Украину, но выступают против поспешных решений, находятся среди ключевых участников формирования нового подхода.

Мерц заявил, что путь Украины в ЕС будет длительным, а мирное соглашение может содержать сложные территориальные решения27.04.26, 19:07 • 5088 просмотров

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое членство "невозможно", но допустил расширение участия Украины в работе европейских институтов.

Какие варианты рассматривают

Среди возможных шагов – частичное подключение Украины к единому рынку, участие в финансовых программах и даже присутствие в структурах ЕС без права голоса.

Отдельно обсуждается идея специального статуса для Украины, который бы подтвердил необратимость ее европейского курса.

Украина сталкивается с риском ужесточения условий для кредита ЕС на €90 млрд - Bloomberg29.04.26, 11:08 • 28202 просмотра

Киев также настаивает на практических экономических решениях, в частности на упрощении торговли через соглашение ACAA и привлечении украинских компаний к европейским промышленным проектам.

Перспективы вступления

Несмотря на политическую поддержку, процесс вступления Украины в ЕС остается длительным. По оценкам европейских чиновников, даже при быстром продвижении реформ закрытие переговорных разделов возможно не ранее 2027 года.

В то же время в ЕС подчеркивают, что никакие промежуточные решения не заменят полноценного членства, которое остается стратегической целью.

Членство Украины в НАТО пока недоступно, поэтому нужен Европейский оборонный союз – Кубилюс27.04.26, 17:55 • 5597 просмотров

