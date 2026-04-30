ЕС готовит для Украины предвступительные льготы, поскольку быстрое членство откладывается
Киев • УНН
ЕС готовит модель постепенной интеграции Украины с доступом к рынку и программам без права голоса. Членство возможно не ранее 2027 года из-за реформ.
Европейский Союз разрабатывает пакет краткосрочных выгод для Украины, чтобы приблизить ее к блоку на фоне угасающих ожиданий относительно быстрого вступления. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
По данным дипломатов, новая инициатива предусматривает расширенный доступ Украины к рынку ЕС, а также более глубокое участие в программах и институтах блока. Речь идет о так называемой модели постепенной интеграции, которая позволит Киеву получить часть преимуществ еще до формального членства.
Приоритетом Украины остается полноценное членство в ЕС, но мы также ожидаем быстрых и ощутимых шагов уже сейчас
Почему отложили быстрое вступление
Инициатива появилась после того, как страны ЕС отклонили идею ускоренного вступления Украины без завершения реформ. По словам дипломатов, членство в краткосрочной перспективе на данный момент выглядит маловероятным.
Германия и Франция, которые поддерживают Украину, но выступают против поспешных решений, находятся среди ключевых участников формирования нового подхода.
Мерц заявил, что путь Украины в ЕС будет длительным, а мирное соглашение может содержать сложные территориальные решения27.04.26, 19:07 • 5088 просмотров
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое членство "невозможно", но допустил расширение участия Украины в работе европейских институтов.
Какие варианты рассматривают
Среди возможных шагов – частичное подключение Украины к единому рынку, участие в финансовых программах и даже присутствие в структурах ЕС без права голоса.
Отдельно обсуждается идея специального статуса для Украины, который бы подтвердил необратимость ее европейского курса.
Украина сталкивается с риском ужесточения условий для кредита ЕС на €90 млрд - Bloomberg29.04.26, 11:08 • 28202 просмотра
Киев также настаивает на практических экономических решениях, в частности на упрощении торговли через соглашение ACAA и привлечении украинских компаний к европейским промышленным проектам.
Перспективы вступления
Несмотря на политическую поддержку, процесс вступления Украины в ЕС остается длительным. По оценкам европейских чиновников, даже при быстром продвижении реформ закрытие переговорных разделов возможно не ранее 2027 года.
В то же время в ЕС подчеркивают, что никакие промежуточные решения не заменят полноценного членства, которое остается стратегической целью.
Членство Украины в НАТО пока недоступно, поэтому нужен Европейский оборонный союз – Кубилюс27.04.26, 17:55 • 5597 просмотров