ЕС готовит для Украины предвступительные льготы, поскольку быстрое членство откладывается

Европейский Союз разрабатывает пакет краткосрочных выгод для Украины, чтобы приблизить ее к блоку на фоне угасающих ожиданий относительно быстрого вступления. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По данным дипломатов, новая инициатива предусматривает расширенный доступ Украины к рынку ЕС, а также более глубокое участие в программах и институтах блока. Речь идет о так называемой модели постепенной интеграции, которая позволит Киеву получить часть преимуществ еще до формального членства.

Приоритетом Украины остается полноценное членство в ЕС, но мы также ожидаем быстрых и ощутимых шагов уже сейчас – заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

Почему отложили быстрое вступление

Инициатива появилась после того, как страны ЕС отклонили идею ускоренного вступления Украины без завершения реформ. По словам дипломатов, членство в краткосрочной перспективе на данный момент выглядит маловероятным.

Германия и Франция, которые поддерживают Украину, но выступают против поспешных решений, находятся среди ключевых участников формирования нового подхода.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое членство "невозможно", но допустил расширение участия Украины в работе европейских институтов.

Какие варианты рассматривают

Среди возможных шагов – частичное подключение Украины к единому рынку, участие в финансовых программах и даже присутствие в структурах ЕС без права голоса.

Отдельно обсуждается идея специального статуса для Украины, который бы подтвердил необратимость ее европейского курса.

Киев также настаивает на практических экономических решениях, в частности на упрощении торговли через соглашение ACAA и привлечении украинских компаний к европейским промышленным проектам.

Перспективы вступления

Несмотря на политическую поддержку, процесс вступления Украины в ЕС остается длительным. По оценкам европейских чиновников, даже при быстром продвижении реформ закрытие переговорных разделов возможно не ранее 2027 года.

В то же время в ЕС подчеркивают, что никакие промежуточные решения не заменят полноценного членства, которое остается стратегической целью.

