Членство Украины в НАТО пока недоступно, поэтому нужен Европейский оборонный союз – Кубилюс
Киев • УНН
Еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил о невозможности вступления Украины в НАТО сейчас. Он предлагает создать Европейский оборонный союз для гарантий безопасности.
Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что в нынешних условиях вступление Украины в НАТО остается недостижимым, поэтому Европа должна развивать альтернативный механизм безопасности – Европейский оборонный союз. Об этом он сказал во время конференции "Путь к Конференции по восстановлению Украины: измерение безопасности и обороны" в Жешуве, передает УНН.
По словам Кубилюса, вопрос гарантий безопасности для Украины нельзя откладывать на неопределенное время.
Членство в НАТО для Украины сейчас недоступно. Именно поэтому нам нужен Европейский оборонный союз
Еврокомиссар отметил, что такой формат должен объединить европейские страны в сфере обороны, совместного производства оружия и долгосрочной поддержки Украины.
Украина уже является частью безопасности Европы де-факто. Теперь это нужно оформить политически и институционально
Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предложил заключить новый межправительственный европейский договор для создания оборонного союза и подготовки ЕС к самостоятельной защите на фоне смещения стратегического внимания США к Индо-Тихоокеанскому региону.