Мерц заявил, что путь Украины в ЕС будет длительным, а мирное соглашение может содержать сложные территориальные решения
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает членство Украины в ЕС в 2027-2028 годах нереальным. Он допустил сложные территориальные решения в мирном соглашении с рф.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз не является вопросом ближайших лет, а будущее мирное соглашение с россией может предусматривать сложные решения по территориям. Об этом он сказал в выступлении в гимназии города Марсберг, передает УНН.
По словам Мерца, членство Украины в ЕС в 2027 или 2028 году является нереалистичным сценарием, однако Киев должен иметь четкую европейскую перспективу.
Украина должна получить понятную европейскую перспективу. Мы не должны потерять ее в пользу россии
Он отметил, что процесс интеграции Украины в ЕС будет длительным и потребует поэтапного выполнения критериев, однако для этого необходима четкая дорожная карта.
Европейский Союз должен оставаться открытым и предоставить Украине реальную перспективу членства
Отдельно канцлер предположил, что в будущем мирное соглашение между Украиной и рф может включать непростые компромиссы по территориальному вопросу.
В то же время он не уточнил, о каких именно механизмах или условиях может идти речь.
"Немедленный вступ невозможен": Мерц предлагает интегрировать Украину в ЕС без права голоса25.04.26, 01:38 • 19480 просмотров