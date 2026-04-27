Мерц заявил, что путь Украины в ЕС будет длительным, а мирное соглашение может содержать сложные территориальные решения

Эксклюзив
15:38 • 4008 просмотра
Загрязнение Черного моря маслом — эколог объяснил последствия удара РФ по портовой инфраструктуре
Эксклюзив
14:32 • 10810 просмотра
Обеспечить себя после 60 – какие альтернативы государственной пенсии существуют в Украине
27 апреля, 06:40 • 19188 просмотра
Непогода в Украине унесла жизни 3 человек, 7 пострадали, часть 19 областей без электричестваPhoto
27 апреля, 05:20 • 34941 просмотра
Глобальные военные расходы выросли на 2,9%, несмотря на сокращение со стороны США из-за замораживания помощи Украине
Эксклюзив
26 апреля, 14:53 • 39898 просмотра
Как распознать манипуляции и не поддаться им: признаки манипулятора и примеры
Эксклюзив
26 апреля, 14:37 • 62121 просмотра
Астропрогноз с 27 апреля по 3 мая — период активных действий, эмоциональных пиков и потенциальных изменений для Украины
Эксклюзив
26 апреля, 10:10 • 51943 просмотра
Без потепления - в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки
26 апреля, 07:46 • 47551 просмотра
Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа Photo
26 апреля, 04:15 • 82899 просмотра
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
26 апреля, 01:35 • 46430 просмотра
Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов из-за выстреловVideo
Популярные новости
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 25287 просмотра
БЭБ игнорирует судебную практику, пытаясь облагать налогом операции по лизингу транспорта как роялти27 апреля, 07:55 • 35242 просмотра
Ким Чен Ын подтвердил поддержку войны россии в Украине - СМИ27 апреля, 08:59 • 16275 просмотра
Почему украинские пациенты создают общественные инициативы вроде StopOdrex27 апреля, 10:09 • 26120 просмотра
Мадяр заявил о новой волне ударов по нефти и войскам в глубоком тылу рф27 апреля, 10:36 • 14084 просмотра
публикации
Маринады для шашлыка: как правильно мариновать мясо и как выбрать лучший вкусPhoto14:50 • 7648 просмотра
Почему украинские пациенты создают общественные инициативы вроде StopOdrex27 апреля, 10:09 • 26162 просмотра
БЭБ игнорирует судебную практику, пытаясь облагать налогом операции по лизингу транспорта как роялти27 апреля, 07:55 • 35284 просмотра
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях26 апреля, 04:15 • 82900 просмотра
Топ-5 идей для быстрого ужина, когда нет времени готовить25 апреля, 17:58 • 64661 просмотра
Мерц заявил, что путь Украины в ЕС будет длительным, а мирное соглашение может содержать сложные территориальные решения

Киев • УНН

 • 1324 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает членство Украины в ЕС в 2027-2028 годах нереальным. Он допустил сложные территориальные решения в мирном соглашении с рф.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз не является вопросом ближайших лет, а будущее мирное соглашение с россией может предусматривать сложные решения по территориям. Об этом он сказал в выступлении в гимназии города Марсберг, передает УНН.

По словам Мерца, членство Украины в ЕС в 2027 или 2028 году является нереалистичным сценарием, однако Киев должен иметь четкую европейскую перспективу.

Украина должна получить понятную европейскую перспективу. Мы не должны потерять ее в пользу россии 

– подчеркнул канцлер Германии.

Он отметил, что процесс интеграции Украины в ЕС будет длительным и потребует поэтапного выполнения критериев, однако для этого необходима четкая дорожная карта.

Европейский Союз должен оставаться открытым и предоставить Украине реальную перспективу членства 

– сказал Мерц.

Отдельно канцлер предположил, что в будущем мирное соглашение между Украиной и рф может включать непростые компромиссы по территориальному вопросу.

В то же время он не уточнил, о каких именно механизмах или условиях может идти речь.

"Немедленный вступ невозможен": Мерц предлагает интегрировать Украину в ЕС без права голоса25.04.26, 01:38 • 19480 просмотров

