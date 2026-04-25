"Немедленный вступ невозможен": Мерц предлагает интегрировать Украину в ЕС без права голоса

Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что немедленный вступ Украины в ЕС невозможен, но призвал к более тесной интеграции в институции без права голоса. Он предложил промежуточные шаги для постепенного сближения с блоком после саммита в Никосии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался за более тесное вовлечение Украины в процессы деятельности Европейского Союза, одновременно подчеркнув, что быстрое членство страны в блоке невозможно. Об этом он заявил в пятницу, 24 апреля, после саммита глав государств и правительств ЕС в Никосии, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам Мерца, «всем понятно, что немедленный вступ Украины в ЕС, конечно, невозможен». В то же время он подчеркнул, что стремится обеспечить более тесную интеграцию Украины в европейские институты.

В качестве примера такого взаимодействия канцлер привел возможное участие Президента Украины в заседаниях Европейского Совета, но пока без права голоса, или через постепенное включение Украины в отдельные сферы политики в зависимости от состояния реформ

Указывается, что в целом Мерц указал на необходимость запустить в Европейском Союзе «процесс со стратегией постепенного сближения Украины с ЕС, в конце которого, конечно, должно стоять полноправное членство».

«Но нам нужны промежуточные шаги. Я неоднократно говорил об этом в последние дни с президентом Зеленским. ... Важно, чтобы это сближение сейчас также ускорило переговоры о вступлении и стало мостом к будущему полному членству», - подчеркнул канцлер Германии.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киеву «не нужно символическое членство в ЕС». По его словам, «Украина защищает Европу не символически, а реально гибнут люди».

Накануне во время саммита глав государств и правительств ЕС в Никосии Зеленский призвал уже в мае перейти к разблокировке переговорных кластеров для вступления Украины в блок.

Вадим Хлюдзинский

