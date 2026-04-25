"Немедленный вступ невозможен": Мерц предлагает интегрировать Украину в ЕС без права голоса

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался за более тесное вовлечение Украины в процессы деятельности Европейского Союза, одновременно подчеркнув, что быстрое членство страны в блоке невозможно. Об этом он заявил в пятницу, 24 апреля, после саммита глав государств и правительств ЕС в Никосии, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

По словам Мерца, «всем понятно, что немедленный вступ Украины в ЕС, конечно, невозможен». В то же время он подчеркнул, что стремится обеспечить более тесную интеграцию Украины в европейские институты.

В качестве примера такого взаимодействия канцлер привел возможное участие Президента Украины в заседаниях Европейского Совета, но пока без права голоса, или через постепенное включение Украины в отдельные сферы политики в зависимости от состояния реформ - говорится в статье.

Указывается, что в целом Мерц указал на необходимость запустить в Европейском Союзе «процесс со стратегией постепенного сближения Украины с ЕС, в конце которого, конечно, должно стоять полноправное членство».

«Но нам нужны промежуточные шаги. Я неоднократно говорил об этом в последние дни с президентом Зеленским. ... Важно, чтобы это сближение сейчас также ускорило переговоры о вступлении и стало мостом к будущему полному членству», - подчеркнул канцлер Германии.

Контекст

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киеву «не нужно символическое членство в ЕС». По его словам, «Украина защищает Европу не символически, а реально гибнут люди».

Накануне во время саммита глав государств и правительств ЕС в Никосии Зеленский призвал уже в мае перейти к разблокировке переговорных кластеров для вступления Украины в блок.

