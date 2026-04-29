Украина сталкивается с риском ужесточения условий для кредита ЕС на €90 млрд - Bloomberg

Европейский Союз рассматривает возможность введения более строгих условий для кредита в 90 миллиардов евро Украине, что сделает некоторые выплаты зависимыми от введения непопулярного налогового изменения для бизнеса, со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

План, который обсуждает Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, повлияет на 8,4 миллиарда евро так называемой макрофинансовой помощи, которая, как ожидается, будет предоставлена в этом году в рамках программы.

Это усилие совпадает с усилиями Украины убедить другого крупного донора, Международный валютный фонд, по крайней мере отложить введение такого же требования для разблокирования большей помощи в рамках отдельной кредитной программы на сумму более 8 миллиардов долларов, сказали источники.

Обсуждение сосредоточилось на изменениях в льготном налоговом режиме, который сейчас применяется к некоторым украинским компаниям. Изначально разработанный для самозанятых предпринимателей и малого бизнеса, он позволяет фирмам платить минимальную ставку 5% от дохода. Согласно оценкам Министерства финансов, это изменение ежегодно будет добавлять в бюджет более 40 миллиардов гривен (907 миллионов долларов).

Министерство финансов и основные доноры Украины утверждают, что эта система истощает бюджет военного времени, искажает конкуренцию и способствует поддержке значительной теневой экономики.

По словам источников, предложение потребует от властей в Киеве ввести 20% налог на добавленную стоимость для тех компаний, которые сейчас работают по льготной системе и чей годовой доход превышает 4 миллиона гривен.

Помощь ЕС, на которую потенциально повлияют новые условия, составляет лишь часть всего двухлетнего пакета, который достигает примерно 60 миллиардов евро оборонной поддержки, а остальное распределяется между макрофинансовой помощью и Ukraine Facility, что предусматривает средства на общие бюджетные расходы.

Представители Европейской комиссии заявили, что Еврокомиссия "неустанно работает" над завершением меморандума о взаимопонимании, который станет основой для условий финансирования для Украины, но отказались предоставить подробности.

Исполнительная власть ЕС всегда координирует свою "повестку дня реформ с МВФ, и это касается и настоящего времени", по словам представителя. Цель состоит в том, чтобы завершить переговоры "как можно скорее с амбициозной повесткой дня реформ для укрепления экономики Украины" и ускорения ее интеграции с ЕС, сказал представитель.

Но, как отмечает издание, этот импульс, вероятно, вызовет напряженность в украинском обществе, поскольку предложенные меры крайне непопулярны.

Ранее парламент открыто бросил вызов Зеленскому, отказавшись изменить налоговый режим, включая расширение категорий иностранных посылок, подлежащих налогообложению НДС, что является еще одним требованием, выдвинутым МВФ. Тем временем, офис президента обвинил Министерство финансов в чрезмерной уступчивости по отношению к МВФ.

Дальнейшие выплаты МВФ зависят от этой и других мер по усилению фискальной политики, которые Киев согласился ввести для ограничения масштабов теневой экономики. Однако он уже пропустил дедлайн в марте для внесения изменений в законодательство. Теперь у него есть время до июня, когда должен состояться следующий обзор МВФ, пишет издание.

Кредитор, базирующийся в Вашингтоне, уже выделил 1,5 миллиарда долларов по текущей программе. Следующий транш в размере около 700 миллионов долларов остается под вопросом.

По словам источников, поскольку парламент зашел в тупик в вопросе принятия налоговых изменений, украинские чиновники и МВФ обсудили возможную задержку внедрения мер по НДС для самозанятых предпринимателей примерно на год во время весенней встречи кредитора в начале этого месяца.

Однако МВФ все еще настаивает на том, чтобы парламент принял ужесточение НДС на посылки до июня, сказали они. Министерство финансов заявило в понедельник, что вскоре подаст соответствующий законопроект в парламент. Тем не менее, перспективы принятия поправок выглядят призрачными, сказал один из источников.

Даже если Украине удастся выиграть немного времени сейчас, ей в конечном итоге придется реформировать свою налоговую систему, чтобы привести ее в соответствие с правилами ЕС в ходе переговоров о вступлении, отмечает издание. Это будет включать отказ от некоторых льгот. На данный момент международные доноры Украины могут рассмотреть другие меры для получения доходов или ограничения теневой экономики, сказал один из источников.