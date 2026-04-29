$44.070.0251.500.26
ukenru
Эксклюзив
08:26 • 10766 просмотра
Психосоматика без мифов: как стресс и тревога влияют на тело
08:08 • 12038 просмотра
Украина сталкивается с риском ужесточения условий для кредита ЕС на €90 млрд - Bloomberg
07:15 • 12033 просмотра
Более 43 тысяч военных прошли реабилитацию в профсоюзных санаториях - глава ФПУ Сергей БызовPhoto
Эксклюзив
06:19 • 21435 просмотра
Сможет ли россия затопить Украину, разрушая дамбы водохранилищ
Эксклюзив
05:40 • 15515 просмотра
После 30 не поздно — директор Перинатального центра Говсеев об оптимальном возрасте для рождения ребенка
Эксклюзив
28 апреля, 15:59 • 22850 просмотра
Сплошная линия обороны до Сум не означает наступление на Киев – эксперт объяснил угрозы с севера
28 апреля, 13:16 • 45470 просмотра
В Офисе Генпрокурора заявили, что используют все возможности для привлечения археолога Бутягина к ответственности
Эксклюзив
28 апреля, 11:37 • 72404 просмотра
Токсичные выбросы и загрязнение воды - что происходит после утечки нефти в российском туапсе
28 апреля, 10:45 • 44336 просмотра
Парламент вслед за военным положением одобрил продление мобилизации
Эксклюзив
28 апреля, 10:19 • 70004 просмотра
Объединение ради выживания: директор Перинатального центра Киева Дмитрий Говсеев — о медицинской реформе, конкуренции и главном в работе роддома
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Генштаб сообщил о 1180 ликвидированных россиянах за сутки и существенных потерях техникиPhoto29 апреля, 04:00 • 19495 просмотра
Ракетно-дроновая атака на Шостку унесла жизнь женщины и вызвала масштабные пожары04:11 • 12815 просмотра
Ночные удары по Крыму повредили подстанцию и вероятные позиции военных РФ04:35 • 15309 просмотра
Продукты для потенции: что есть для мужской силы06:46 • 17105 просмотра
Права венгров в Украине не ущемляют - глава Берегово во время встречи с Мадьяром08:02 • 6670 просмотра
публикации
Психосоматика без мифов: как стресс и тревога влияют на тело
Эксклюзив
08:26 • 10766 просмотра
Продукты для потенции: что есть для мужской силы06:46 • 17230 просмотра
Сможет ли россия затопить Украину, разрушая дамбы водохранилищ
Эксклюзив
06:19 • 21435 просмотра
Токсичные выбросы и загрязнение воды - что происходит после утечки нефти в российском туапсе
Эксклюзив
28 апреля, 11:37 • 72404 просмотра
Объединение ради выживания: директор Перинатального центра Киева Дмитрий Говсеев — о медицинской реформе, конкуренции и главном в работе роддома
Эксклюзив
28 апреля, 10:19 • 70004 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Пит Хегсетх
Виктор Орбан
Владислав Косиняк-Камыш
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Государственная граница Украины
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 20234 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 29042 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 41558 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 56723 просмотра
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 55139 просмотра
Украина сталкивается с риском ужесточения условий для кредита ЕС на €90 млрд - Bloomberg

Киев • УНН

 • 12057 просмотра

ЕС планирует предоставить 8,4 млрд евро при условии отмены 5% налога для бизнеса. Реформа принесет бюджету 40 млрд грн, однако сталкивается с сопротивлением в Киеве.

Украина сталкивается с риском ужесточения условий для кредита ЕС на €90 млрд - Bloomberg

Европейский Союз рассматривает возможность введения более строгих условий для кредита в 90 миллиардов евро Украине, что сделает некоторые выплаты зависимыми от введения непопулярного налогового изменения для бизнеса, со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

План, который обсуждает Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, повлияет на 8,4 миллиарда евро так называемой макрофинансовой помощи, которая, как ожидается, будет предоставлена в этом году в рамках программы.

Это усилие совпадает с усилиями Украины убедить другого крупного донора, Международный валютный фонд, по крайней мере отложить введение такого же требования для разблокирования большей помощи в рамках отдельной кредитной программы на сумму более 8 миллиардов долларов, сказали источники. 

Украине необходимо утвердить налог на посылки, чтобы сохранить финансирование от МВФ — СМИ28.04.26, 22:30 • 4146 просмотров

Обсуждение сосредоточилось на изменениях в льготном налоговом режиме, который сейчас применяется к некоторым украинским компаниям. Изначально разработанный для самозанятых предпринимателей и малого бизнеса, он позволяет фирмам платить минимальную ставку 5% от дохода. Согласно оценкам Министерства финансов, это изменение ежегодно будет добавлять в бюджет более 40 миллиардов гривен (907 миллионов долларов).

Министерство финансов и основные доноры Украины утверждают, что эта система истощает бюджет военного времени, искажает конкуренцию и способствует поддержке значительной теневой экономики.

По словам источников, предложение потребует от властей в Киеве ввести 20% налог на добавленную стоимость для тех компаний, которые сейчас работают по льготной системе и чей годовой доход превышает 4 миллиона гривен.

Помощь ЕС, на которую потенциально повлияют новые условия, составляет лишь часть всего двухлетнего пакета, который достигает примерно 60 миллиардов евро оборонной поддержки, а остальное распределяется между макрофинансовой помощью и Ukraine Facility, что предусматривает средства на общие бюджетные расходы.

Представители Европейской комиссии заявили, что Еврокомиссия "неустанно работает" над завершением меморандума о взаимопонимании, который станет основой для условий финансирования для Украины, но отказались предоставить подробности.

ЕС официально утвердил 90 млрд евро для Украины и принял 20-й пакет санкций против РФ23.04.26, 14:51 • 24055 просмотров

Исполнительная власть ЕС всегда координирует свою "повестку дня реформ с МВФ, и это касается и настоящего времени", по словам представителя. Цель состоит в том, чтобы завершить переговоры "как можно скорее с амбициозной повесткой дня реформ для укрепления экономики Украины" и ускорения ее интеграции с ЕС, сказал представитель.

Но, как отмечает издание, этот импульс, вероятно, вызовет напряженность в украинском обществе, поскольку предложенные меры крайне непопулярны. 

Ранее парламент открыто бросил вызов Зеленскому, отказавшись изменить налоговый режим, включая расширение категорий иностранных посылок, подлежащих налогообложению НДС, что является еще одним требованием, выдвинутым МВФ. Тем временем, офис президента обвинил Министерство финансов в чрезмерной уступчивости по отношению к МВФ.

Дальнейшие выплаты МВФ зависят от этой и других мер по усилению фискальной политики, которые Киев согласился ввести для ограничения масштабов теневой экономики. Однако он уже пропустил дедлайн в марте для внесения изменений в законодательство. Теперь у него есть время до июня, когда должен состояться следующий обзор МВФ, пишет издание.

Кредитор, базирующийся в Вашингтоне, уже выделил 1,5 миллиарда долларов по текущей программе. Следующий транш в размере около 700 миллионов долларов остается под вопросом.

По словам источников, поскольку парламент зашел в тупик в вопросе принятия налоговых изменений, украинские чиновники и МВФ обсудили возможную задержку внедрения мер по НДС для самозанятых предпринимателей примерно на год во время весенней встречи кредитора в начале этого месяца.

МВФ обсудит с Украиной альтернативы НДС для ФЛП - Свириденко19.04.26, 22:22 • 11872 просмотра

Однако МВФ все еще настаивает на том, чтобы парламент принял ужесточение НДС на посылки до июня, сказали они. Министерство финансов заявило в понедельник, что вскоре подаст соответствующий законопроект в парламент. Тем не менее, перспективы принятия поправок выглядят призрачными, сказал один из источников.

Даже если Украине удастся выиграть немного времени сейчас, ей в конечном итоге придется реформировать свою налоговую систему, чтобы привести ее в соответствие с правилами ЕС в ходе переговоров о вступлении, отмечает издание. Это будет включать отказ от некоторых льгот. На данный момент международные доноры Украины могут рассмотреть другие меры для получения доходов или ограничения теневой экономики, сказал один из источников.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Международный валютный фонд
Европейская комиссия
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
Виктор Орбан