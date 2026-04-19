МВФ обсудит с Украиной альтернативы НДС для ФЛП - Свириденко

Международный валютный фонд понимает чувствительность вопроса введения налогообложения НДС для ФЛП в Украине. Об этом сообщила в Telegram премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Как отметила Свириденко, во время весенних собраний стороны нашли понимание в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея.

Во время весенних собраний в Вашингтоне мы проводили многочисленные консультации с МВФ и европейскими партнерами. Будем и в дальнейшем работать вместе над необходимыми решениями и прорабатывать другие альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год - заявила премьер-министр Украины.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с министром финансов США усиление санкций против россии и недопущение их отмены.

Во время Весенних собраний МВФ и Всемирного банка министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина уже привлекла около 90% средств в рамках механизма ERA Loans. Речь идет о сумме примерно в 45 млрд долларов.