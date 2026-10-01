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Техніка

"Вибори" не відповідали умовам вільних: ПАРЄ не визнала нову держдуму рф легітимною

Київ • УНН

 • 1336 перегляди

ПАРЄ 59 голосами ухвалила резолюцію, де йдеться про невідповідність так званих “виборів” до держдуми рф фундаментальним умовам вільного та справедливого волевиявлення. Асамблея закликала ізолювати владу росії.

"Вибори" не відповідали умовам вільних: ПАРЄ не визнала нову держдуму рф легітимною

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо проведених росією виборів до державної думи рф. У документі йдеться про невідповідність так званих "виборів" фундаментальним умовам вільного та справедливого волевиявлення. Про це повідомила народна депутатка, членкиня української делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук у соцмережах 30 вересня, передає УНН.

Деталі

"ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо фейкових "виборів" у росії та її дестабілізаційних атак на Європу. За – 59 голосів, жодного проти. Асамблея чітко констатує: так звані "вибори" до державної думи 18–20 вересня не відповідали фундаментальним умовам вільних і справедливих виборів та не можуть вважатися справжнім волевиявленням громадян росії. Відповідно, нова державна дума не може бути визнана демократично обраною чи легітимним представницьким органом", – йдеться у дописі Кравчук.

За словами Кравчук, серед ключових закликів резолюції:

  • відкинути фейкові “вибори” до держдуми рф та не визнавати жодних юридичних чи політичних наслідків незаконного проведення росією так званих «виборів» на тимчасово окупованих територіях України;
    • утримуватися від взаємодії з новою державною думою рф;
      • продовжувати політичну та дипломатичну ізоляцію російської влади та не допускати нормалізації участі росії в міжнародних форматах;
        • запроваджувати санкції проти цвк рф, її керівництва та членів, регіональних виборчих комісій, а також осіб, які організовували, адміністрували ці так звані «вибори», висувалися на них або виступали «спостерігачами» на тимчасово окупованій території України.

          "Україна вже діє в цьому напрямі: 26 вересня Президент увів у дію санкції проти 44 фізичних осіб, причетних до незаконних "виборів" до державної думи рф на тимчасово окупованих територіях України. Закликаємо партнерів запровадити аналогічні обмеження: запровадити загальношенгенські обмеження на пересування акредитованих російських дипломатів і посадовців та обмежити видачу туристичних віз громадянам рф; посилювати політичну, фінансову та практичну підтримку України, використовувати заморожені російські суверенні активи для оборони та відбудови України та продовжувати роботу над відповідальністю росії за її злочини", – зазначила Євгенія Кравчук.

          Нагадаємо

          цвк росії через тиждень не оприлюднила підсумки голосування в 21 регіоні та на окупованих територіях України. ЦПД назвав вибори фіктивними.

          Алла Кіосак

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