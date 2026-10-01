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"Выборы" не соответствовали условиям свободных: ПАСЕ не признала новую госдуму рф легитимной

Киев • УНН

 • 1762 просмотра

ПАСЕ 59 голосами приняла резолюцию, в которой говорится о несоответствии так называемых «выборов» в госдуму рф фундаментальным условиям свободного и справедливого волеизъявления. Ассамблея призвала изолировать российскую власть.

"Выборы" не соответствовали условиям свободных: ПАСЕ не признала новую госдуму рф легитимной

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по проведённым россией выборам в государственную думу рф. В документе говорится о несоответствии так называемых "выборов" фундаментальным условиям свободного и справедливого волеизъявления. Об этом сообщила народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук в соцсетях 30 сентября, передаёт УНН.

Детали

"ПАСЕ приняла резолюцию по фейковым "выборам" в россии и её дестабилизирующим атакам на Европу. За — 59 голосов, ни одного против. Ассамблея чётко констатирует: так называемые "выборы" в государственную думу 18–20 сентября не соответствовали фундаментальным условиям свободных и справедливых выборов и не могут считаться подлинным волеизъявлением граждан россии. Соответственно, новая государственная дума не может быть признана демократически избранной или легитимным представительным органом", — говорится в публикации Кравчук.

По словам Кравчук, среди ключевых призывов резолюции:

  • отвергнуть фейковые «выборы» в госдуму рф и не признавать никаких юридических или политических последствий незаконного проведения россией так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях Украины;
    • воздерживаться от взаимодействия с новой государственной думой рф;
      • продолжать политическую и дипломатическую изоляцию российских властей и не допускать нормализации участия россии в международных форматах;
        • вводить санкции против цик рф, её руководства и членов, региональных избирательных комиссий, а также лиц, которые организовывали, администрировали эти так называемые «выборы», выдвигались на них или выступали «наблюдателями» на временно оккупированной территории Украины.

          "Украина уже действует в этом направлении: 26 сентября Президент ввёл в действие санкции против 44 физических лиц, причастных к незаконным "выборам" в государственную думу рф на временно оккупированных территориях Украины. Призываем партнёров ввести аналогичные ограничения: ввести общешенгенские ограничения на передвижение аккредитованных российских дипломатов и должностных лиц и ограничить выдачу туристических виз гражданам рф; усиливать политическую, финансовую и практическую поддержку Украины, использовать замороженные российские суверенные активы для обороны и восстановления Украины и продолжать работу над привлечением россии к ответственности за её преступления", — отметила Евгения Кравчук.

          Напомним

          ци рф спустя неделю не обнародовала итоги голосования в 21 регионе и на оккупированных территориях Украины. ЦПД назвал выборы фиктивными.

          Алла Киосак

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