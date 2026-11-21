Биткоин обвалился до минимума более чем за 2 года — что происходит на рынке криптовалют
Киев • УНН
Биткоин за день потерял 6,1% и упал до $57 716 — минимума с сентября 2024 года. Инвесторы вывели из фондов более $3 млрд.
Биткоин опустился до самого низкого уровня с сентября 2024 года, потеряв за день до 6,1% стоимости. Цена крупнейшей криптовалюты мира упала до $57 716 на фоне масштабной распродажи рисковых активов и оттока инвестиций из криптовалютных фондов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
С исторического максимума свыше $126 тысяч, которого биткоин достиг в октябре 2025 года, его стоимость сократилась более чем вдвое.
Давление на криптовалютный рынок усилили октябрьский взлом биржи Binance, результаты промежуточных выборов в США и опасения инвесторов относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы.
Почему инвесторы массово продают биткоин
По данным Bloomberg, с начала года инвесторы вывели из биржевых биткоин-фондов более $3 млрд.
В то же время в течение 24 часов рынок зафиксировал ликвидацию длинных криптовалютных позиций примерно на $2 млрд.
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Дополнительное давление создают укрепление доллара, ожидания повышения процентных ставок в США и падение интереса к рисковым инвестициям.
Несмотря на поддержку криптовалютной индустрии администрацией Дональда Трампа, биткоин сейчас стоит дешевле, чем на момент его возвращения в Белый дом.
Аналитики отмечают, что главной проблемой рынка стало сокращение спроса, а дальнейшая динамика будет зависеть от готовности крупных инвесторов вновь вкладывать средства в цифровые активы.
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