Биткоин опустился до самого низкого уровня с сентября 2024 года, потеряв за день до 6,1% стоимости. Цена крупнейшей криптовалюты мира упала до $57 716 на фоне масштабной распродажи рисковых активов и оттока инвестиций из криптовалютных фондов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

С исторического максимума свыше $126 тысяч, которого биткоин достиг в октябре 2025 года, его стоимость сократилась более чем вдвое.

Давление на криптовалютный рынок усилили октябрьский взлом биржи Binance, результаты промежуточных выборов в США и опасения инвесторов относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы.

Почему инвесторы массово продают биткоин

По данным Bloomberg, с начала года инвесторы вывели из биржевых биткоин-фондов более $3 млрд.

В то же время в течение 24 часов рынок зафиксировал ликвидацию длинных криптовалютных позиций примерно на $2 млрд.

Биткоин может опуститься до уровня $50 000 - прогноз

Дополнительное давление создают укрепление доллара, ожидания повышения процентных ставок в США и падение интереса к рисковым инвестициям.

Несмотря на поддержку криптовалютной индустрии администрацией Дональда Трампа, биткоин сейчас стоит дешевле, чем на момент его возвращения в Белый дом.

Аналитики отмечают, что главной проблемой рынка стало сокращение спроса, а дальнейшая динамика будет зависеть от готовности крупных инвесторов вновь вкладывать средства в цифровые активы.

Биткоин обвалился до трехмесячного минимума — за сутки криптотрейдеры потеряли почти $2 млрд