Біткоїн обвалився до мінімуму за понад 2 роки – що відбувається на криптовалютному ринку
Київ • УНН
Біткоїн за день втратив 6,1% і впав до $57 716 — мінімуму з вересня 2024 року. Інвестори вивели з фондів понад $3 млрд.
Біткоїн опустився до найнижчого рівня з вересня 2024 року, втративши за день до 6,1% вартості. Ціна найбільшої криптовалюти світу впала до $57 716 на тлі масштабного розпродажу ризикових активів та відтоку інвестицій із криптовалютних фондів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Від історичного максимуму понад $126 тисяч, якого біткоїн досяг у жовтні 2025 року, його вартість скоротилася більш ніж удвічі.
Тиск на криптовалютний ринок посилили жовтневий злам біржі Binance, результати проміжних виборів у США та побоювання інвесторів щодо подальшої політики Федеральної резервної системи.
Чому інвестори масово продають біткоїн
За даними Bloomberg, від початку року інвестори вивели з біржових біткоїн-фондів понад $3 млрд.
Водночас протягом 24 годин ринок зафіксував ліквідацію довгих криптовалютних позицій приблизно на $2 млрд.
Біткоїн може опуститися до рівня $50 000 - прогноз17.11.26, 15:12 • 4890 переглядiв
Додатковий тиск створюють зміцнення долара, очікування підвищення процентних ставок у США та падіння інтересу до ризикових інвестицій.
Попри підтримку криптовалютної індустрії адміністрацією Дональда Трампа, біткоїн нині коштує дешевше, ніж на момент його повернення до Білого дому.
Аналітики зазначають, що головною проблемою ринку стало скорочення попиту, а подальша динаміка залежатиме від готовності великих інвесторів знову вкладати кошти в цифрові активи.
Біткоїн обвалився до тримісячного мінімуму – за добу криптотрейдери втратили майже $2 млрд15.11.26, 05:55 • 6060 переглядiв