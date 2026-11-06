В войне России против Украины не будет победителей — Рютте
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте прогнозирует завершение войны мирным соглашением и компромиссами. Он призвал Европу внимательно следить за российской угрозой.
В российско-украинской войне не будет победителей. Такой прогноз дал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Bloomberg, информирует УНН.
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По его словам, эта война закончится мирным соглашением путем компромиссов.
Я не думаю, что это очень вероятно. Такие войны всегда заканчиваются мирным соглашением, которое часто является своего рода компромиссом
Он подчеркнул, что Европа должна сохранять бдительность в отношении потенциальной российской агрессии даже после того, как война в конце концов закончится.
Российская угроза сейчас не проявляется непосредственно на нашей границе, потому что многие из этих солдат заняты в Украине. Но если это закончится, то их огромная армия не останется просто для того, чтобы быть огромной армией
Рютте резюмировал, что "мы мечтаем о времени, когда все это закончится".
Напомним
В октябре Марк Рютте заявил, что НАТО не фиксирует подготовки России к нападению, но считает ее долгосрочной угрозой.
Ядерными угрозами Кремль пытается отвлечь мир от неудач РФ в Украине — Рютте01.10.26, 02:54 • 37478 просмотров