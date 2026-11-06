У війні Росії проти України не буде переможців - Рютте
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте прогнозує завершення війни мирною угодою та компромісами. Він закликав Європу пильнувати російську загрозу.
В російсько-українській війні не буде переможців. Такий прогноз дав генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Bloomberg, інформує УНН.
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За його словами, ця війна закінчиться мирним правочином шляхом компромісів.
Я не думаю, що це дуже ймовірно. Такі війни завжди закінчуються мирною угодою, яка часто є своєрідним компромісом
Він наголосив, що Європа повинна залишатися пильною щодо потенційної російської агресії навіть після того, як війна врешті-решт закінчиться.
російська загроза зараз не проявляється безпосередньо на нашому кордоні, тому що багато цих солдатів зайняті в Україні. Але якщо це закінчиться, то їхня величезна армія не залишиться просто для того, щоб бути величезною армією
Рютте резюмував, що "ми мріємо про час, коли все це закінчиться".
Нагадаємо
У жовтні Марк Рютте заявив, що НАТО не фіксує підготовки росії до нападу, але вважає її довгостроковою загрозою.
Ядерними погрозами кремль намагається відволікти світ від невдач рф в Україні - Рютте01.10.26, 02:54 • 37455 переглядiв