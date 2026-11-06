У війні Росії проти України не буде переможців - Рютте

В російсько-українській війні не буде переможців. Такий прогноз дав генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

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За його словами, ця війна закінчиться мирним правочином шляхом компромісів.

Я не думаю, що це дуже ймовірно. Такі війни завжди закінчуються мирною угодою, яка часто є своєрідним компромісом - сказав Рютте.

Він наголосив, що Європа повинна залишатися пильною щодо потенційної російської агресії навіть після того, як війна врешті-решт закінчиться.

російська загроза зараз не проявляється безпосередньо на нашому кордоні, тому що багато цих солдатів зайняті в Україні. Але якщо це закінчиться, то їхня величезна армія не залишиться просто для того, щоб бути величезною армією - спрогнозував генсек НАТО.

Рютте резюмував, що "ми мріємо про час, коли все це закінчиться".

Нагадаємо

У жовтні Марк Рютте заявив, що НАТО не фіксує підготовки росії до нападу, але вважає її довгостроковою загрозою.

Ядерними погрозами кремль намагається відволікти світ від невдач рф в Україні - Рютте