Золото достигло двухнедельного максимума: в чем причина

$41.430.15
48.470.56
ukenru
06:24 • 6566 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 6294 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 17913 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 105361 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 68813 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 67367 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 194353 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 186051 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 70534 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 67622 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
79%
748мм
Популярные новости
Вуди Аллен отреагировал на критику МИД Украины из-за участия в московском кинофестивале25 августа, 22:27 • 12626 просмотра
Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС01:35 • 15271 просмотра
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая02:44 • 6134 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа03:18 • 8310 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"04:58 • 8790 просмотра
публикации
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников06:24 • 6580 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 88329 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 105368 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 194361 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 186057 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Йонас Гар Стере
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Белый дом
Германия
Реклама
УНН Lite
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 1102 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 13091 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 88329 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 60824 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 97530 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Евро
Доллар США
MIM-104 Patriot

Золото достигло двухнедельного максимума: в чем причина

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Цена золота на азиатских торгах выросла до двухнедельного максимума. Это произошло на фоне падения доллара и конфликта между Дональдом Трампом и Федеральной резервной системой США.

Золото достигло двухнедельного максимума: в чем причина

На азиатских торгах во вторник золото выросло в цене до двухнедельного максимума. Причиной стали как падение доллара, так и обострение противостояния между Дональдом Трампом и Федеральной резервной системой США после громкого заявления президента об увольнении Лизы Кук. Об этом сообщает Investing, пишет УНН.

Детали

Золото вновь подтвердило свой статус "тихой гавани" для инвесторов: в ночь на вторник его котировки на мировых рынках поднялись до максимальных за последние две недели уровней. На азиатских торгах спотовая цена выросла на 0,3% и составила 3 375,29 доллара за унцию, а октябрьские фьючерсы прибавили 0,2%, достигнув 3 423,95 доллара. В пиковый момент цена поднималась до 3 386,49 доллара за унцию.

Основным фактором роста стал политический скандал в США. Дональд Трамп в открытом письме заявил, что намерен уволить Лизу Кук с должности главы ФРС, обвинив ее в финансовых махинациях. Кук резко отвергла обвинения, подчеркнув, что президент не имеет полномочий отстранить ее от исполнения обязанностей. Конфликт вызвал сомнения в сохранении независимости главного финансового регулятора страны.

Рынки отреагировали мгновенно: инвесторы начали активно вкладываться в золото и другие драгоценные металлы. Ослабление доллара дополнительно подпитало этот тренд. Платина поднялась на 0,1% до 1 346,40 доллара за унцию, серебро – на 0,7% до 38,85 доллара.

Не остались в стороне и промышленные металлы. На Лондонской бирже металлов медь выросла на 0,7% до 9 848,85 доллара за тонну, а на COMEX – на 0,4% до 4,55 доллара за фунт. Спрос на металлы стимулировали ожидания будущего снижения ставок ФРС, о котором на прошлой неделе осторожно заговорил Джером Пауэлл.

Однако последовательные атаки Трампа на Федеральный резерв усиливают тревогу инвесторов. Если независимость ФРС будет поставлена под сомнение, это может серьезно ударить по доверию к американской экономике. А пока что главным бенефициаром остается золото, которое вновь стало главным инструментом защиты капитала в условиях политической и финансовой нестабильности.

Напомним

Несмотря на предыдущий рост стоимости монетарного золота как метода сохранения денег, его популярность как ювелирного металла значительно снизилась. Как отметила в комментарии для УНН эксперт в сфере финансов Елена Соседка, больше всего это отразилось на ключевых рынках - Индии и Китае.

"Цены на золото на глобальном рынке стали настолько высокими, что это снизило популярность на покупку золотых украшений. Больше всего это отразилось на таких ключевых рынках, как Индия и Китай, однако глобальное снижение спроса ощущается по всему миру. Из-за роста цены бывшие фанаты золотых украшений все больше отдают предпочтение другим драгоценным металлам. Зато золото чаще рассматривают как способ сохранения капитала в условиях экономической нестабильности и высокого уровня инфляции. А не как предмет повседневного использования", - рассказала Елена Соседка.

Кроме того, аналитики одного из крупнейших и влиятельнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs прогнозируют - если доллар продолжит падение, уже к концу 2025 года стоимость золота достигнет отметки $3 700 за тройскую унцию.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости МираФинансы
Лондонская фондовая биржа
Джером Пауэлл
Доллар США
Федеральная резервная система
Дональд Трамп
Соединённые Штаты