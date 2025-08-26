Золото достигло двухнедельного максимума: в чем причина

На азиатских торгах во вторник золото выросло в цене до двухнедельного максимума. Причиной стали как падение доллара, так и обострение противостояния между Дональдом Трампом и Федеральной резервной системой США после громкого заявления президента об увольнении Лизы Кук. Об этом сообщает Investing, пишет УНН.

Золото вновь подтвердило свой статус "тихой гавани" для инвесторов: в ночь на вторник его котировки на мировых рынках поднялись до максимальных за последние две недели уровней. На азиатских торгах спотовая цена выросла на 0,3% и составила 3 375,29 доллара за унцию, а октябрьские фьючерсы прибавили 0,2%, достигнув 3 423,95 доллара. В пиковый момент цена поднималась до 3 386,49 доллара за унцию.

Основным фактором роста стал политический скандал в США. Дональд Трамп в открытом письме заявил, что намерен уволить Лизу Кук с должности главы ФРС, обвинив ее в финансовых махинациях. Кук резко отвергла обвинения, подчеркнув, что президент не имеет полномочий отстранить ее от исполнения обязанностей. Конфликт вызвал сомнения в сохранении независимости главного финансового регулятора страны.

Рынки отреагировали мгновенно: инвесторы начали активно вкладываться в золото и другие драгоценные металлы. Ослабление доллара дополнительно подпитало этот тренд. Платина поднялась на 0,1% до 1 346,40 доллара за унцию, серебро – на 0,7% до 38,85 доллара.

Не остались в стороне и промышленные металлы. На Лондонской бирже металлов медь выросла на 0,7% до 9 848,85 доллара за тонну, а на COMEX – на 0,4% до 4,55 доллара за фунт. Спрос на металлы стимулировали ожидания будущего снижения ставок ФРС, о котором на прошлой неделе осторожно заговорил Джером Пауэлл.

Однако последовательные атаки Трампа на Федеральный резерв усиливают тревогу инвесторов. Если независимость ФРС будет поставлена под сомнение, это может серьезно ударить по доверию к американской экономике. А пока что главным бенефициаром остается золото, которое вновь стало главным инструментом защиты капитала в условиях политической и финансовой нестабильности.

Несмотря на предыдущий рост стоимости монетарного золота как метода сохранения денег, его популярность как ювелирного металла значительно снизилась. Как отметила в комментарии для УНН эксперт в сфере финансов Елена Соседка, больше всего это отразилось на ключевых рынках - Индии и Китае.

"Цены на золото на глобальном рынке стали настолько высокими, что это снизило популярность на покупку золотых украшений. Больше всего это отразилось на таких ключевых рынках, как Индия и Китай, однако глобальное снижение спроса ощущается по всему миру. Из-за роста цены бывшие фанаты золотых украшений все больше отдают предпочтение другим драгоценным металлам. Зато золото чаще рассматривают как способ сохранения капитала в условиях экономической нестабильности и высокого уровня инфляции. А не как предмет повседневного использования", - рассказала Елена Соседка.

Кроме того, аналитики одного из крупнейших и влиятельнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs прогнозируют - если доллар продолжит падение, уже к концу 2025 года стоимость золота достигнет отметки $3 700 за тройскую унцию.