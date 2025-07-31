Федеральная резервная система США в очередной раз приняла решение не снижать учетную ставку
Киев • УНН
Федеральная резервная система США сохранила учетную ставку на уровне 4,25-4,5%, игнорируя призывы президента Трампа. Решение принято на фоне неопределенности, вызванной импортными пошлинами.
Совет Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, вопреки ожиданиям, решил не снижать учетную ставку и оставить ее на нынешнем уровне 4,25-4,5%. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание, это противоречит требованиям президента Дональда Трампа, который долгое время заявляет о необходимости снизить процент, под который выдаются кредиты. В Белом доме считают, что это дополнит картину экономического роста, залогом которого якобы являются введенные Трампом повышенные импортные пошлины.
Однако именно тарифы являются главным фактором, который убеждает главу центробанка Джерома Пауэлла всячески сопротивляться желаниям республиканца. По мнению финансиста, не стоит спешить, а нужно дождаться определенности относительно экономических показателей на фоне хаоса, который вызвали пошлины.
Впрочем, нынешнее решение ФРС имело свою особенность: впервые за 30 лет сразу двое членов Совета не поддержали позицию большинства и проголосовали за то, чтобы снизить ставку.
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