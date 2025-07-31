Федеральна резервна система США вкотре ухвалила рішення не знижувати облікову ставку
Київ • УНН
Федеральна резервна система США зберегла облікову ставку на рівні 4,25-4,5%, ігноруючи заклики президента Трампа. Рішення прийнято на тлі невизначеності, спричиненої імпортними митами.
Рада Федеральної резервної системи Сполучених Штатів, всупереч очікуванням, вирішила не зменшувати облікову ставку та залишити її на нинішньому рівні 4,25-4,5%. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
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Як зазначає видання це суперечить вимогам президента Дональда Трампа, який тривалий час заявляє про потребу знизити відсоток, під який видаються кредити. У Білому домі вважають, що це доповнить картину економічного зростання, запорукою якого нібито є запроваджені Трампом підвищені імпортні мита.
Проте саме тарифи є головним чинником, який переконує голову центробанку Джерома Пауелла всіляко опиратися бажанням республіканця. На думку фінансиста, не варто поспішати, а потрібно дочекатися визначеності щодо економічних показників на тлі хаосу, який спричинили мита.
Втім нинішнє рішення ФРС мало свою особливість: вперше за 30 років одразу двоє членів Ради не підтримали позицію більшості та проголосували за те, щоб знизити ставку.
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