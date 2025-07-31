Федеральна резервна система США вкотре ухвалила рішення не знижувати облікову ставку

$41.790.01
48.220.47
ukenru
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 28227 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 47451 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 39438 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 12:06 • 73838 перегляди
Потужний землетрус біля камчатки спричинив загрозу цунамі в десятках країнPhotoVideo
Ексклюзив
30 липня, 10:44 • 82113 перегляди
Речник ОСУВ "Хортиця" відповів, чи Покровськ в оточенні росіян
30 липня, 09:50 • 66793 перегляди
ПриватБанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського і Боголюбова
30 липня, 09:57 • 73387 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 127295 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
30 липня, 06:09 • 53379 перегляди
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення
29 липня, 20:14 • 71798 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
4.3м/с
84%
746мм
Популярнi новини
У Женеві низка спікерів різних країн бойкотувала виступ голови радфеду рф матвієнкоVideo30 липня, 17:02 • 10239 перегляди
Олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмаєр загинула у високогір'ї Пакистану30 липня, 17:03 • 10171 перегляди
Ворожі дрони атакують Київ: у столиці працює ППО20:22 • 12074 перегляди
Атака рф на Київ: у Солом’янський район прямує бригада медиків 21:41 • 6360 перегляди
Це відповідь путіна на дедлайн Трампа: донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву22:54 • 7870 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 28233 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 47457 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 58006 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto30 липня, 12:32 • 99738 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 144262 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Алі Хаменеї
Камала Гарріс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Індія
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 43918 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 132010 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 192666 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 241145 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 174164 перегляди
Актуальне
Truth Social
Spotify
Fox News
Brent
WhatsApp

Федеральна резервна система США вкотре ухвалила рішення не знижувати облікову ставку

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Федеральна резервна система США зберегла облікову ставку на рівні 4,25-4,5%, ігноруючи заклики президента Трампа. Рішення прийнято на тлі невизначеності, спричиненої імпортними митами.

Федеральна резервна система США вкотре ухвалила рішення не знижувати облікову ставку

Рада Федеральної резервної системи Сполучених Штатів, всупереч очікуванням, вирішила не зменшувати облікову ставку та залишити її на нинішньому рівні 4,25-4,5%. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання це суперечить вимогам президента Дональда Трампа, який тривалий час заявляє про потребу знизити відсоток, під який видаються кредити. У Білому домі вважають, що це доповнить картину економічного зростання, запорукою якого нібито є запроваджені Трампом підвищені імпортні мита.

Проте саме тарифи є головним чинником, який переконує голову центробанку Джерома Пауелла всіляко опиратися бажанням республіканця. На думку фінансиста, не варто поспішати, а потрібно дочекатися визначеності щодо економічних показників на тлі хаосу, який спричинили мита. 

Втім нинішнє рішення ФРС мало свою особливість: вперше за 30 років одразу двоє членів Ради не підтримали позицію більшості та проголосували за те, щоб знизити ставку. 

Нафта дешевшає на тлі економічних побоювань та очікування рішення ФРС29.07.25, 08:21 • 3994 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Джером Пауелл
Федеральна резервна система
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки