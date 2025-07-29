Нафта дешевшає на тлі економічних побоювань та очікування рішення ФРС

Ціни на нафту знизилися у вівторок на тлі невизначеності щодо перспектив світової економіки після укладання торгової угоди між США та ЄС, а також в очікуванні на рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки, пише УНН з посиланням на Reuters.



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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 6 центів, або 0,1%, до $69,98 за барель на 04:25 за Гринвічем (07:25 за Києвом). Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate торгувалися на рівні $66,60, знизившись на 11 центів, або 0,2%.

Обидва контракти закрилися більш ніж на 2% вище на попередній сесії, а в понеділок ціна на нафту марки Brent досягла найвищого рівня з 18 липня.

Ціна нафти Brent досягла тижневого максимуму

Торговельна угода між США та ЄС, що передбачає 15% імпортне мито на більшість товарів ЄС, дозволила уникнути повномасштабної торгової війни між двома основними союзниками, яка могла б торкнутися майже третини світової торгівлі та погіршити перспективи попиту на пальне.

Угода також передбачає закупівлю ЄС американських енергоносіїв на суму 750 мільярдів доларів у найближчі роки. Аналітики вважають, що ЄС практично не має шансів виконати цей план, тоді як європейські компанії мають інвестувати у США 600 мільярдів доларів упродовж другого терміну президента Дональда Трампа.

Хоча завершення торгової угоди між США та ЄС стало полегшенням для світових ринків в умовах невизначеності, яка зросла, терміни та основні етапи інвестицій поки що неясні, зазначають аналітики ANZ у своїй замітці.

"Ми вважаємо, що ставка 15% створюватиме перешкоди для перспектив зростання єврозони, але навряд чи підштовхне економіку до рецесії", - зазначили вони.

Тим часом, у понеділок у Стокгольмі відбулася зустріч високопоставлених економічних чиновників США та Китаю, яка тривала понад п'ять годин, щоб урегулювати давні економічні суперечки, які перебувають у центрі торгової війни між двома провідними економіками світу. Очікується, що переговори поновляться у вівторок.

Учасники нафтового ринку також очікують на засідання Комітету з відкритих ринків Федеральної резервної системи США 29-30 липня. Очікується, що ФРС збереже ставки на колишньому рівні, але може сигналізувати про "голубиний" ухил на тлі ознак уповільнення інфляції, заявила Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку брокерської компанії Phillip Nova.

"У найближчій перспективі імпульс сприяє зростанню, але ринок вразливий до волатильності, викликаної несподіваними рішеннями центральних банків або зривом торгових переговорів", - зазначила Сачдева.

"Імовірність уповільнення економіки та потенційного зниження ставки ФРС залишається невизначеною, що обмежує потенціал зростання цін на нафту", - сказала вона.

Тим часом, у понеділок Трамп встановив новий термін - "10 або 12 днів" - для росії, яка має досягти прогресу в припиненні війни в Україні, інакше їй загрожують санкції. Трамп пригрозив санкціями як росії, так і покупцям її експортної продукції, якщо прогресу не буде досягнуто.

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