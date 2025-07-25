Ціна нафти Brent досягла тижневого максимуму

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, на тлі того, як оптимізм щодо торговельних переговорів підтримав перспективи як світової економіки, так і попиту на нафту, переваживши новини про потенційне збільшення поставок нафти з Венесуели, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent досягли тижневого максимуму та зросли на 20 центів, або 0,29%, до 69,38 долара за барель до 05:19 за Гринвічем (08:19 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 20 центів, або 0,30%, до 66,23 долара.

Доповнюється...