Цена на нефть Brent достигла недельного максимума

Цены на нефть выросли в пятницу на фоне того, как оптимизм по поводу торговых переговоров поддержал перспективы как мировой экономики, так и спроса на нефть, перевесив новости о потенциальном увеличении поставок нефти из Венесуэлы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent достигли недельного максимума и выросли на 20 центов, или 0,29%, до 69,38 доллара за баррель к 05:19 по Гринвичу (08:19 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 20 центов, или 0,30%, до 66,23 доллара.

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