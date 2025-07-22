В июле доходы рф от нефти и газа упадут более чем на треть - Reuters

В июле доходы россии от нефти и газа могут упасть примерно на 37% по сравнению с июлем 2024 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что доходы рф от энергоносителей в июле могут составить около 680 млрд рублей (8,66 млрд долларов) из-за удешевления нефти.

Падение доходов остается чувствительным для российского бюджета, особенно на фоне резкого роста расходов на оборонный сектор и внутреннюю безопасность после начала полномасштабной войны против Украины.

Reuters подчеркивает, что средняя цена российской нефти в рублевом эквиваленте остается ниже целевого уровня, заложенного в федеральный бюджет на 2025 год.

Кроме того, за период с января по июль совокупные нефтегазовые доходы россии могут сократиться на 20% по сравнению с аналогичным отрезком 2024 года и составить около 5,4 трлн рублей (около 68,95 млрд долларов).

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