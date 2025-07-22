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У липні доходи рф від нафти й газу впадуть більш ніж на третину - Reuters

Київ • УНН

 • 206 перегляди

У липні прибутки росії від нафти та газу можуть впасти на 37% порівняно з липнем 2024 року, склавши близько 680 млрд рублів. Сукупні нафтогазові доходи за січень-липень можуть скоротитися на 20% до 5,4 трлн рублів.

У липні доходи рф від нафти й газу впадуть більш ніж на третину - Reuters

У липні прибутки росії від нафти й газу можуть впасти на близько 37% у порівнянні з липнем 2024 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Видання зазначає, що доходи рф від енергоносіїв у липні можуть становити близько 680 млрд рублів (8,66 млрд доларів) через здешевлення нафти.

Падіння доходів залишається чутливим для російського бюджету, особливо на тлі різкого зростання витрат на оборонний сектор і внутрішню безпеку після початку повномасштабної війни проти України.

Reuters підкреслює, що середня ціна російської нафти в рублевому еквіваленті залишається нижчою за цільовий рівень, закладений у федеральний бюджет на 2025 рік.

Крім того, за період із січня до липня сукупні нафтогазові доходи росії можуть скоротитися на 20% порівняно з аналогічним відрізком 2024 року і скласти близько 5,4 трлн рублів (близько 68,95 млрд доларів).

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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