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Нефть дешевеет на фоне экономических опасений и ожидания решения ФРС

Киев • УНН

 • 1226 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent и WTI упали после заключения торгового соглашения между США и ЕС, которое позволило избежать полномасштабной торговой войны. Рынок ожидает решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке и переговоров между США и Китаем.

Нефть дешевеет на фоне экономических опасений и ожидания решения ФРС

Цены на нефть снизились во вторник на фоне неопределенности относительно перспектив мировой экономики после заключения торгового соглашения между США и ЕС, а также в ожидании решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 6 центов, или 0,1%, до $69,98 за баррель на 04:25 по Гринвичу (07:25 по Киеву). Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate торговались на уровне $66,60, снизившись на 11 центов, или 0,2%.

Оба контракта закрылись более чем на 2% выше на предыдущей сессии, а в понедельник цена на нефть марки Brent достигла самого высокого уровня с 18 июля.

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Торговое соглашение между США и ЕС, предусматривающее 15% импортную пошлину на большинство товаров ЕС, позволило избежать полномасштабной торговой войны между двумя основными союзниками, которая могла бы затронуть почти треть мировой торговли и ухудшить перспективы спроса на топливо.

Соглашение также предусматривает закупку ЕС американских энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов в ближайшие годы. Аналитики считают, что у ЕС практически нет шансов выполнить этот план, тогда как европейские компании должны инвестировать в США 600 миллиардов долларов в течение второго срока президента Дональда Трампа.

Хотя завершение торгового соглашения между США и ЕС стало облегчением для мировых рынков в условиях возросшей неопределенности, сроки и основные этапы инвестиций пока неясны, отмечают аналитики ANZ в своей заметке.

"Мы считаем, что ставка 15% будет создавать препятствия для перспектив роста еврозоны, но вряд ли подтолкнет экономику к рецессии", - отметили они.

Тем временем, в понедельник в Стокгольме состоялась встреча высокопоставленных экономических чиновников США и Китая, которая длилась более пяти часов, чтобы урегулировать давние экономические споры, находящиеся в центре торговой войны между двумя ведущими экономиками мира. Ожидается, что переговоры возобновятся во вторник.

Участники нефтяного рынка также ожидают заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США 29-30 июля. Ожидается, что ФРС сохранит ставки на прежнем уровне, но может сигнализировать о "голубином" уклоне на фоне признаков замедления инфляции, заявила Приянка Сачдева, старший аналитик рынка брокерской компании Phillip Nova.

"В ближайшей перспективе импульс способствует росту, но рынок уязвим к волатильности, вызванной неожиданными решениями центральных банков или срывом торговых переговоров", - отметила Сачдева.

"Вероятность замедления экономики и потенциального снижения ставки ФРС остается неопределенной, что ограничивает потенциал роста цен на нефть", - сказала она.

Тем временем, в понедельник Трамп установил новый срок - "10 или 12 дней" - для россии, которая должна достичь прогресса в прекращении войны в Украине, иначе ей грозят санкции. Трамп пригрозил санкциями как россии, так и покупателям ее экспортной продукции, если прогресса не будет достигнуто.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
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Федеральная резервная система
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Европейский Союз
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