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путин просчитался с Трампом: сенатор Грэм об отсутствии переговоров

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент рф владимир путин ошибся в своих расчетах относительно Дональда Трампа. Он подчеркнул, что неспособность кремля к переговорам свидетельствует об отсутствии желания завершить войну, а союзники рф должны понести ответственность.

путин просчитался с Трампом: сенатор Грэм об отсутствии переговоров

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент рф владимир путин ошибся в своих расчетах. Неспособность кремля сесть за стол переговоров свидетельствует об отсутствии желания завершить войну, и ее союзники должны понести ответственность. Об этом он написал в своем Х, передает УНН.

Я полностью понимаю разочарование президента Трампа относительно постоянных нападений россии на Украину, что свидетельствует об отсутствии реального желания сесть за стол мирных переговоров. путин серьезно просчитался с президентом Трампом. Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину путина, вскоре заплатят давно назревшую цену 

- написал он.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил об установлении нового дедлайна для россии относительно соглашения о прекращении огня в войне против Украины, который составит 10-12 дней. Это решение принято из-за отсутствия прогресса после предыдущего 50-дневного срока.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Линдси Грэм
Бразилия
Дональд Трамп
Индия
Китай
Украина
Tesla
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