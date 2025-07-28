путін прорахувався: сенатор Грем прокоментував рішення Трампа дати 10–12 днів для перемир'я
Київ • УНН
Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що президент рф володимир путін помилився у своїх розрахунках щодо Дональда Трампа. Він наголосив, що нездатність кремля до переговорів свідчить про відсутність бажання завершити війну, а союзники рф мають понести відповідальність.
Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що президент рф володимир путін помилився у своїх розрахунках. Нездатність кремля сісти за стіл переговорів свідчить про відсутність бажання завершити війну і її союзники мають понести відповідальність. Про це він написав у своєму Х, передає УНН.
Я повністю розумію розчарування президента Трампа щодо постійних нападів росії на Україну, що свідчить про відсутність реального бажання сісти за стіл мирних переговорів. путін серйозно прорахувався з президентом Трампом. Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину путіна, незабаром заплатять давно назрілу ціну
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп оголосив про встановлення нового дедлайну для росії щодо угоди про припинення вогню у війні проти України, який становитиме 10-12 днів. Це рішення прийнято через відсутність прогресу після попереднього 50-денного терміну.