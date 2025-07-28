путін прорахувався: сенатор Грем прокоментував рішення Трампа дати 10–12 днів для перемир'я

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що президент рф володимир путін помилився у своїх розрахунках. Нездатність кремля сісти за стіл переговорів свідчить про відсутність бажання завершити війну і її союзники мають понести відповідальність. Про це він написав у своєму Х, передає УНН.

Я повністю розумію розчарування президента Трампа щодо постійних нападів росії на Україну, що свідчить про відсутність реального бажання сісти за стіл мирних переговорів. путін серйозно прорахувався з президентом Трампом. Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину путіна, незабаром заплатять давно назрілу ціну - написав він.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про встановлення нового дедлайну для росії щодо угоди про припинення вогню у війні проти України, який становитиме 10-12 днів. Це рішення прийнято через відсутність прогресу після попереднього 50-денного терміну.