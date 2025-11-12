Президент ФРС Атланти Рафаель Бостік оголосив про відставку
Київ • УНН
Президент ФРС Атланти Рафаель Бостік, перший темношкірий та відкрито гей на цій посаді, повідомив про відставку після завершення свого терміну 28 лютого 2026 року. Його рішення стало несподіваним на тлі прагнень президента Дональда Трампа посилити вплив на політику ФРС.
Президент Федеральної резервної системи Атланти Рафаель Бостік, перший темношкірий та відкрито гей на цій посаді, повідомив у середу, що піде у відставку після завершення свого терміну 28 лютого 2026 року. Його рішення стало несподіваним на тлі прагнень президента Дональда Трампа посилити вплив на політику ФРС. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
На мою думку, умови на ринку праці не виправдовують агресивної реакції ФРС, поки інфляція залишається занадто високою
Він приєднувався до дискусій щодо монетарної політики, хоча не має права голосу у регулярних голосуваннях з встановлення ставок, і часом відверто висловлювався про економічну справедливість, особливо після протестів 2020 року.
Федеральна резервна система США вкотре ухвалила рішення не знижувати облікову ставку31.07.25, 05:12 • 4495 переглядiв
Відхід Бостіка відбувається на тлі політичного тиску адміністрації Трампа, яка намагається вплинути на Раду керуючих ФРС і майбутнє керівництво банку, включно з можливим вибором заміни голови Джерома Пауелла. За словами аналітиків, це вже другий відхід директора регіонального ФРС цього року, що може ускладнити ухвалення рішень щодо зниження процентних ставок та пом’якшення монетарної політики.
Протягом восьми з половиною років на посаді Бостік неодноразово опинявся у центрі критики консерваторів через увагу до соціальної справедливості та суперечок щодо торговельної діяльності політиків, але водночас залишався прихильником обережної монетарної політики для стримування інфляції.
Трамп проти ФРС: ринки в паніці після спроби звільнення голови центробанку26.08.25, 17:10 • 6113 переглядiв